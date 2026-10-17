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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2026 | 20º
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EN VIVO | Mitre afronta una visita de riesgo ante Deportivo Morón buscando sumar para alejarse del descenso

El Aurinegro jugará esta tarde desde las 15 frente al escolta de la Primera Nacional.

Hoy 16:22

Mitre afrontará este domingo 18 de octubre, desde las 15, una complicada visita a Deportivo Morón, por la fecha 34 de la Primera Nacional 2026. El conjunto santiagueño necesita sumar puntos para continuar alejándose de la zona de descenso, mientras que el Gallito buscará una victoria que le permita mantenerse en la pelea por el liderazgo del campeonato.

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