River se juega algo más que tres puntos en una complicada visita a Belgrano de Córdoba

El Millonario enfrenta al Pirata con la obligación de ganar para volver a los puestos de playoffs.

Hoy 07:19

River Plate afrontará este domingo desde las 20.15, una visita de alto riesgo frente a Belgrano de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra y será fundamental para las aspiraciones del Millonario, que necesita volver al triunfo para meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega después de empatar 1-1 frente a Sarmiento de Junín, resultado que lo dejó fuera de los ocho primeros de la Zona B y redujo considerablemente su margen de error en la recta final de la fase regular.

Del otro lado estará un Belgrano que atraviesa un gran presente, luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 y mantenerse entre los principales protagonistas del actual campeonato.

River necesita reaccionar para no complicar su clasificación

El Millonario atraviesa un momento decisivo de la temporada y necesita sumar puntos para recuperar terreno en la Zona B del Torneo Clausura.

En su última presentación, River igualó 1-1 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, en un encuentro en el que comenzó perdiendo y logró rescatar un punto gracias a un gol de Gonzalo Montiel.

Sin embargo, la igualdad no fue suficiente para mantenerse entre los clasificados a los playoffs, por lo que el equipo de Leonardo Ponzio deberá conseguir un resultado positivo en Córdoba.

Una nueva derrota podría complicar todavía más las posibilidades del conjunto de Núñez, que también busca mejorar su ubicación en la tabla anual pensando en la clasificación a las competencias internacionales de 2027.

Belgrano llega como líder y quiere repetir la historia ante River

Por su parte, Belgrano de Córdoba atraviesa una temporada destacada bajo la conducción de Ricardo Zielinski.

El Pirata se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 y actualmente comparte el liderazgo de la Zona B con 22 puntos, junto a Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata.

En su última presentación, el conjunto cordobés consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Racing en Avellaneda, resultado que le permitió sostenerse en lo más alto de la clasificación.

Además, el encuentro tendrá un condimento especial, ya que será una reedición de la final del Torneo Apertura, en la que Belgrano consiguió una remontada agónica para derrotar 3-2 a River y quedarse con el título.

Ahora, el Pirata buscará volver a imponerse ante el Millonario, esta vez con el respaldo de su gente en el estadio Julio César Villagra.

Las posibles formaciones de Belgrano y River

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River Plate: Santiago Beltrán; Santiago Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Belgrano vs. River: hora, TV y árbitros confirmados

Partido: Belgrano de Córdoba vs. River Plate.

Competencia: Torneo Clausura 2026, Zona B, fecha 13.

Fecha: Domingo 18 de octubre.

Hora: 20.15.

Estadio: Julio César Villagra, Córdoba.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Silvio Trucco.

TV: ESPN Premium.

Con realidades diferentes, River y Belgrano protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fecha 13 del Torneo Clausura.

Mientras el Millonario buscará una victoria que le permita regresar a los puestos de clasificación, el Pirata intentará defender la cima de la Zona B y repetir el triunfo conseguido en la final del Apertura.