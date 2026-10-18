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Vecinas del B° 25 de Mayo participaron de talleres de preparación integral para la maternidad

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de La Banda en el CAMM del sector y busca acompañar a las embarazadas con información, orientación y contención durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Hoy 13:07

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, continúa desarrollando talleres de Preparación Integral para la Maternidad (PIM) en el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) del barrio 25 de Mayo, destinados a acompañar a las mujeres embarazadas durante las diferentes etapas de la gestación.

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Esta iniciativa tiene como principal objetivo brindar herramientas, información y contención a las futuras madres, abordando aspectos fundamentales relacionados con el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento y el puerperio, promoviendo una maternidad informada, saludable y acompañada.

Los encuentros se desarrollan mediante clases personalizadas y grupales, adaptadas a las necesidades de cada paciente, permitiendo generar espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y resolución de inquietudes relacionadas con esta etapa tan importante de sus vidas.

Asimismo, durante los talleres se busca fortalecer la confianza y la preparación de las embarazadas, brindándoles orientación para reconocer los cambios físicos y emocionales que pueden presentarse durante el embarazo y después del nacimiento.

Desde el área de Salud destacaron la importancia de estos espacios de acompañamiento, que permiten fortalecer el vínculo entre las pacientes y los equipos sanitarios, promoviendo el acceso a información confiable y el seguimiento de los controles prenatales correspondientes.

De igual manera, se remarcó que la preparación integral para la maternidad constituye una herramienta fundamental para favorecer el bienestar de la madre y del bebé, contribuyendo a que las mujeres puedan transitar el embarazo, el parto y el puerperio con mayor seguridad y tranquilidad.

Estas acciones forman parte de las políticas de atención primaria y promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el acompañamiento de las familias, garantizar espacios de prevención y mejorar la calidad de atención en los centros de salud municipales de la ciudad de La Banda.

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