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Emprendedoras bandeñas acompañarán la jornada integral de salud "La Banda se tiñe de rosa"

La actividad se realizará el martes 20, de 9 a 12.30, con controles mamarios, asesoramiento nutricional, vacunación y testeos de ITS. También habrá una feria de emprendedoras y artesanas bandeñas.

Hoy 13:06

La Municipalidad de La Banda llevará a cabo el próximo martes 20 una “Jornada Integral de Salud” en el marco de las conmemoraciones por el “Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama” y el “Día Nacional de la Nutrición” en dónde estarán presentes también emprendedoras y artesanas bandeñas con una feria que ofrecerá una amplia variedad de productos.

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Bajo el lema "La Banda se tiñe de Rosa", la actividad tiene como objetivo promover la concientización, la educación para la salud y garantizar el acceso a la detección precoz mediante un abordaje multidisciplinario.

Durante la jornada, en el horario de 9 a 12:30h se dispondrán diferentes estaciones de atención simultánea y gratuita para toda la comunidad:

Estación de Prevención de Cáncer de Mama: Controles clínicos mamarios, servicio de detección mediante parches mamarios, consejería sobre autoexamen y entrega de material informativo.

Estación de Nutrición y Calidad de Vida: Promoción de alimentación saludable, evaluación nutricional y charla interactiva a cargo de profesionales de la nutrición.

Estación de Vacunación y Testeo de ITS: Fortalecimiento de la campaña contra el Dengue y aplicación de vacunas del calendario nacional. Se solicita a los asistentes concurrir con carnet de vacunación. Se realizaran test de sífilis y HIV .

Stand de Salud Mental y Bienestar: Espacio dedicado a la contención psicoemocional, pautas para el manejo del estrés y herramientas para el cuidado del bienestar integral.

Stand de Adultos Mayores: Asesoramiento integral, controles preventivos adaptados y promoción de derechos e inclusión para los adultos mayores de la ciudad.

La jornada contará con la participación articulada de todas las áreas del municipio, organizaciones invitadas y la cobertura audiovisual interactiva del equipo de la UNSE para acercar la prevención a quienes sigan el evento a distancia.

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