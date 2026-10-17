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EN VIVO | Racing e Independiente paralizan Avellaneda con un clásico decisivo por el Clausura

La Academia recibirá al Rojo este domingo en el Cilindro, por la fecha 13. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, aunque atraviesan realidades diferentes en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Hoy 15:24

Racing e Independiente protagonizarán este domingo 18 de octubre, desde las 14.45, una nueva edición del Clásico de Avellaneda, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, y contará con el arbitraje de Facundo Tello.

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