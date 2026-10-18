Ruta 34: volcó un auto con cinco ocupantes entre Garza y Lugones

Habían partido desde la ciudad de Pinto con destino a esta Capital para participar de festejos por el Día de la Madre. Cuatro ocupantes resultaron heridos, entre ellos dos menores.

Hoy 12:55

Cerca de las 7 de la mañana de este domingo al menos cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores, luego de que un automóvil volcara sobre Ruta 34 entre las localidades de Garza y Lugones.

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Se pudo conocer que el vehículo había partido desde Pinto y tenía como destino esta Capital, donde los ocupantes del rodado pensaban participar de una reunión familiar por el Día de la Madre.

Por causas que la policía deberá establecer, el conductor perdió el control y dio varios vuelcos sobre la banquina.

En el lugar fueron auxiliados por personal del hospital de Garza a cargo del médico de guardia Dr. Luis Carabajal y el Lic.en enfermería Daniel Mansilla.

El servicio de emergencia del hospital recibió a cuatro de los viajeros: Silvia Tabla de 44 años con traumatismo de tórax cerrado, María Tabla de 50 años con politraumatismo de tórax ambos paciente fueron compensado, además de dos menores con traumatismos leves y todos fueron derivados al Centro Integral de Salud Banda.