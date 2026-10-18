Conmoción en Frías: una mujer de 46 años murió tras sufrir una descompensación

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital local durante la madrugada de este domingo, pero llegó sin signos vitales. Según indicaron sus familiares, tenía antecedentes de anemia severa y problemas cardíacos.

Hoy 13:12

Una mujer de 46 años murió durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Frías, departamento Choya, luego de sufrir una descompensación que motivó su urgente traslado al hospital local.

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El episodio se registró alrededor de las 5, cuando se activó el protocolo policial tras un aviso emitido desde el centro de salud. La mujer había sido llevada al nosocomio en un vehículo particular por sus propios familiares.

Según el informe policial, al llegar al hospital, el médico de guardia constató que la paciente no presentaba signos vitales. De inmediato, el personal de salud realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir el cuadro y finalmente se confirmó su fallecimiento.

El profesional diagnosticó un paro cardiorrespiratorio y extendió el correspondiente certificado de defunción.

En el caso intervino la Fiscalía de turno, que dispuso dejar constancia de lo ocurrido en el libro de guardia y que un familiar directo se hiciera cargo de la entrega del cuerpo.

De acuerdo con el testimonio brindado por un familiar ante las autoridades, la mujer tenía antecedentes de anemia severa y problemas cardíacos, condiciones que podrían haber estado relacionadas con la descompensación.