Boca confirmó los convocados ante Vasco da Gama con una gran noticia: Paredes vuelve y sueña con jugar en el Maracaná

Rodolfo Arruabarrena incluyó al capitán en la delegación que viajó a Brasil para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Hoy 15:46

Boca Juniors confirmó sus convocados para enfrentar a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, y la principal novedad fue el regreso de Leandro Paredes. El mediocampista continúa recuperándose de un desgarro y, después de responder favorablemente en el entrenamiento de este domingo, fue incluido por Rodolfo Arruabarrena en la delegación que viajó a Río de Janeiro.

El encuentro se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Maracaná, donde el Xeneize buscará revertir la serie y conseguir su clasificación a la gran final del certamen continental.

Además de Paredes, el entrenador recuperó a Alan Velasco y Sebastián Villa, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el compromiso en Brasil.

Paredes volvió a entrenarse con el plantel y quiere ser titular

La noticia más esperada por los hinchas de Boca llegó durante la práctica matutina de este domingo en el predio de Ezeiza.

Leandro Paredes trabajó a la par de sus compañeros, participó de ejercicios de fútbol reducido y respondió sin inconvenientes, una evolución que llevó al cuerpo técnico a incluirlo entre los convocados.

El capitán había sufrido un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho el pasado 9 de octubre, durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba, cuando debió abandonar el campo de juego.

Desde entonces, el volante realiza un tratamiento con plasma rico en plaquetas, además de trabajos de gimnasio y tareas supervisadas por los kinesiólogos del club.

Aunque su recuperación avanza favorablemente, la titularidad de Paredes todavía no está garantizada, debido al poco tiempo transcurrido desde la lesión.

Sin embargo, el futbolista manifestó su intención de estar presente en un encuentro decisivo y será Arruabarrena quien tenga la última palabra sobre su participación.

Velasco y Villa también regresan para la revancha

Otra de las novedades importantes en Boca es la recuperación de Alan Velasco, quien había sufrido un desgarro en el aductor izquierdo el 2 de octubre frente a Unión.

Inicialmente, el cuerpo médico estimaba que necesitaría al menos tres semanas de recuperación, pero su buena respuesta en los entrenamientos permitió que fuera incluido en la nómina para viajar a Brasil.

De esta manera, Velasco vuelve a convertirse en una alternativa ofensiva para Arruabarrena, que deberá evaluar si está en condiciones de sumar minutos desde el inicio o ingresar durante el encuentro.

Por su parte, Sebastián Villa también superó el esguince en el tobillo derecho que sufrió durante el partido de ida frente a Vasco da Gama.

El colombiano se había perdido la victoria de Boca ante Talleres por 2-1, pero ya se encuentra recuperado y estará disponible para la revancha en el Maracaná.

Los cuatro jugadores de Boca que quedaron afuera de la convocatoria

Más allá de los regresos, el cuerpo técnico no podrá contar con cuatro futbolistas que no integraron la delegación que viajó a Río de Janeiro.

Los ausentes son Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bareiro, quienes no estarán a disposición para el partido frente al conjunto brasileño.

En contrapartida, el regreso de Paredes, Velasco y Villa amplía las posibilidades del entrenador para conformar el equipo que buscará la clasificación.

Boca se prepara para una noche decisiva en el Maracaná

Después de derrotar a Talleres por 2-1 en La Bombonera y alcanzar la cima de la tabla anual, el Xeneize puso toda su atención en la Copa Sudamericana.

El plantel se entrenó este domingo por la mañana en Ezeiza y posteriormente emprendió viaje hacia Río de Janeiro, donde continuará con los preparativos para el compromiso internacional.

La revancha frente a Vasco da Gama se disputará el martes a las 21.30, en un encuentro que definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final del torneo.

Con el regreso de varios futbolistas importantes, Boca afrontará el desafío de remontar la serie, mientras todas las miradas estarán puestas en Leandro Paredes y su posibilidad de volver a jugar apenas once días después de sufrir un desgarro.