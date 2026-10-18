Locura por Messi en España: agotaron las entradas en apenas 13 minutos para verlo en Oviedo

El capitán de la Selección argentina recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y protagonizará un evento especial con niños y jóvenes.

Hoy 17:53

Lionel Messi volvió a desatar una verdadera revolución en España. El astro rosarino viajará a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, y la expectativa por su presencia fue tan grande que las 4.700 entradas disponibles para un evento especial se agotaron en apenas 13 minutos.

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La Fundación Princesa de Asturias habilitó este domingo una plataforma para reservar los pases gratuitos destinados al encuentro que el capitán argentino protagonizará el próximo jueves en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

La respuesta del público fue inmediata: más de 16.000 personas coincidieron en la cola virtual, con un pico de 16.200 usuarios conectados simultáneamente, una cifra que superó ampliamente la cantidad de lugares disponibles.

Messi protagonizará un evento especial antes de recibir el premio

El encuentro se realizará el jueves 22 de octubre, un día antes de la ceremonia oficial de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026.

Durante la actividad, Messi compartirá un encuentro con público infantil y juvenil, en el marco de la programación cultural organizada por la fundación.

Además de las 4.700 personas que consiguieron entradas, asistirán 1.500 integrantes de la comunidad educativa que participaron en la iniciativa "El juego del 10", perteneciente al programa cultural "Toma la palabra".

De esta manera, el evento reunirá a miles de personas que tendrán la oportunidad de participar de una jornada especial con el campeón del mundo.

Por qué Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias

El futbolista argentino fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en reconocimiento a su extraordinaria carrera y a su compromiso social.

La organización destacó su "excepcional trayectoria deportiva", así como también "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

El reconocimiento pone en valor tanto sus logros dentro del campo de juego como las iniciativas solidarias que impulsó a lo largo de su carrera.

La entrega oficial del galardón tendrá lugar el viernes 23 de octubre, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias.

Otros eventos también agotaron sus entradas en minutos

La presencia de Messi no es la única que despertó una enorme expectativa en Asturias.

La cantante estadounidense Patti Smith, distinguida en la categoría Artes, ofrecerá dos conciertos gratuitos en Gijón y Oviedo, cuyas entradas también se agotaron rápidamente.

Por su parte, la astronauta Christina Koch, reconocida en la categoría Concordia, protagonizará una actividad de observación nocturna en Oviedo, donde compartirá experiencias de su trayectoria y de las misiones espaciales en las que participó. El evento también completó su aforo.

Entre los invitados internacionales también figura Stefan Schmitz, director ejecutivo de Crop Trust y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, distinguido en la categoría Cooperación Internacional.

Sin embargo, la llegada de Lionel Messi se convirtió en uno de los grandes atractivos de la programación, con miles de personas intentando asegurarse un lugar para verlo.

El fenómeno volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria del capitán argentino, que agotó 4.700 entradas en apenas 13 minutos, incluso antes de pisar suelo español para recibir una nueva distinción en su carrera.