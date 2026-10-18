“¿Reconocerán que otra vez acerté?”: Milei desafió a sus críticos en medio de la crisis en Francia

El Presidente compartió un fragmento de su discurso en Davos de 2024, cuando advirtió que “Occidente está en peligro”, y cuestionó a los analistas, dirigentes y periodistas que criticaron sus declaraciones.

Hoy 18:41

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar la situación política y social de Europa en medio de los violentos disturbios registrados en Francia. Este domingo, el mandatario compartió en sus redes sociales un fragmento de su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos de 2024, cuando advirtió que “Occidente está en peligro”, y apuntó contra quienes habían criticado sus declaraciones.

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A través de un posteo en X, Milei cuestionó a los analistas políticos, dirigentes y periodistas que habían cuestionado aquella intervención. “Pensar que luego de dicho discurso en Davos 2024, los analistas políticos, la política y los periodistas salieron a criticar brutalmente. Nada que debiera sorprender ante el déficit de IQ severo combinado con ignorancia y ceguera ideológica”, escribió.

En la misma publicación, el mandatario insistió en sus cuestionamientos y planteó: “¿Reconocerán que otra vez acerté y que ellos erraron fuerte?”. Luego, puso en duda que sus críticos admitieran sus errores y los acusó de carecer de honestidad intelectual, conocimiento y autocrítica.

Las advertencias de Milei en Davos

Durante su primera participación como presidente argentino en el Foro Económico Mundial, en enero de 2024, Milei había cuestionado el rumbo adoptado por los principales líderes de Occidente y advertido sobre los riesgos que, a su criterio, representaba el avance de las ideas colectivistas.

“Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza”, había expresado ante empresarios y dirigentes internacionales.

En aquella exposición, el Presidente también sostuvo que los principales líderes occidentales habían abandonado el modelo de la libertad para adoptar distintas formas de colectivismo. Además, cuestionó las políticas que, según su visión, terminan limitando las libertades individuales y económicas.

“Los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa”, había afirmado.

Santiago Caputo y Adrián Ravier se sumaron a los cuestionamientos

El mensaje de Milei también fue replicado por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien consideró que el discurso de Davos debería volver a difundirse públicamente a raíz de los acontecimientos en Europa.

“Habría que pasar este discurso por cadena nacional a la luz de las cosas que están ocurriendo en Europa”, planteó.

Caputo también vinculó los episodios de violencia con la inmigración musulmana y realizó comentarios sobre el riesgo de que obras de arte y elementos arquitectónicos europeos terminaran en manos del Estado Islámico.

Por su parte, Adrián Ravier compartió la exposición del Presidente y destacó la vigencia que, a su entender, tienen sus advertencias sobre la situación europea.

“Mientras se observa caos en varias capitales de Europa, resuenan las palabras de Javier Milei en Davos 2024 señalando que ‘Occidente está en peligro’”, expresó.

El dirigente también difundió una viñeta que representa a una figura caricaturizada con rasgos estereotipados asociados a los musulmanes y una antorcha encendida, frente a puertas identificadas con distintos países europeos. La imagen muestra varias de esas entradas incendiadas y sitúa a España ante una puerta con un cartel de bienvenida.

“Algunas imágenes dicen más que mil palabras”, escribió Ravier al compartir la ilustración.

Las publicaciones trasladaron el debate sobre los disturbios franceses al terreno de la inmigración y la identidad cultural europea. Sin embargo, las autoridades francesas atribuyeron los episodios violentos principalmente a grupos radicalizados y personas que participaron de los saqueos, sin establecer una relación general entre los hechos y la inmigración musulmana.

Francia, escenario de una crisis social y política

Las manifestaciones registradas el sábado reunieron a cientos de miles de personas en distintas ciudades francesas. Las movilizaciones contaron con la participación de estudiantes, sindicatos y activistas, incluidos sectores vinculados con los chalecos amarillos, el movimiento surgido en 2018 contra el aumento de los combustibles y el costo de vida.

Francia disturbios

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Las protestas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ataques contra edificios públicos y saqueos de comercios en París, Lyon, Marsella y otras localidades. El balance provisional difundido este domingo daba cuenta de unos 2.400 detenidos y alrededor de 1.000 efectivos policiales y de seguridad heridos, además de importantes daños materiales.

Frente a la gravedad de los episodios, el presidente francés Emmanuel Macron condenó los ataques y aseguró que los responsables deberán rendir cuentas. Al mismo tiempo, pidió distinguir entre quienes participaron pacíficamente de las movilizaciones y quienes protagonizaron los hechos de violencia.

La crisis también profundizó la confrontación política en Francia, en un escenario marcado por el descontento social y la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027.

En ese contexto, Milei volvió a poner en circulación sus advertencias de Davos y utilizó los acontecimientos franceses para insistir en sus críticas al rumbo ideológico de Occidente, mientras integrantes de su entorno ampliaron el debate hacia la inmigración y sus posibles consecuencias para Europa.