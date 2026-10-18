Qué partidos le quedan a Mitre y cuándo podría asegurar su permanencia en la Primera Nacional

El Aurinegro quedó a un paso de garantizar su continuidad en la categoría tras el triunfazo ante Deportivo Morón.

Hoy 18:59

Mitre está cada vez más cerca de asegurar su permanencia en la Primera Nacional 2026. Después de conseguir una importante victoria por 2-0 frente a Deportivo Morón en Buenos Aires, el conjunto aurinegro alcanzó los 39 puntos y quedó en una posición favorable para evitar el descenso cuando solamente restan dos jornadas para el cierre del campeonato.

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El equipo santiagueño logró establecer una ventaja de seis unidades sobre Acassuso y siete sobre San Miguel, los dos conjuntos que actualmente ocupan los puestos de descenso.

Con este panorama, Mitre depende de sí mismo para asegurar su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino y podría conseguirlo el próximo domingo, cuando reciba a Godoy Cruz en Santiago del Estero.

Qué necesita Mitre para salvarse del descenso

La victoria frente a Deportivo Morón dejó al Aurinegro a solamente un punto de asegurar matemáticamente su permanencia, sin necesidad de depender de otros resultados.

El conjunto santiagueño tiene dos escenarios favorables para alcanzar su objetivo:

Sumar al menos un punto en los dos partidos restantes: un empate frente a Godoy Cruz o Los Andes le permitirá garantizar su continuidad en la Primera Nacional.

un empate frente a Godoy Cruz o Los Andes le permitirá garantizar su continuidad en la Primera Nacional. Que Acassuso pierda puntos frente a Central Norte: si el conjunto bonaerense empata o pierde en Salta, Mitre también asegurará su permanencia, independientemente de su resultado frente a Godoy Cruz.

De esta manera, el próximo domingo podría ser decisivo para el futuro del equipo santiagueño, que tendrá la oportunidad de conseguir la salvación ante su gente.

Los dos partidos que le quedan a Mitre en la Primera Nacional

El calendario del Aurinegro contempla un encuentro como local y otro como visitante para cerrar su participación en la temporada:

Fecha 35: Mitre vs. Godoy Cruz, el domingo 25 de octubre, desde las 17 , en Santiago del Estero.

Mitre vs. Godoy Cruz, el , en Santiago del Estero. Fecha 36: Los Andes vs. Mitre, en condición de visitante, con horario a confirmar.

El primer compromiso será fundamental, ya que un empate ante Godoy Cruz será suficiente para que Mitre asegure su permanencia, según el panorama actual de la lucha por el descenso.

El partido de Acassuso que también podría salvar a Mitre

Además de su propio encuentro, Mitre estará pendiente de lo que suceda con Acassuso, uno de sus competidores directos en la pelea por evitar el descenso.

El conjunto bonaerense visitará a Central Norte de Salta el domingo 25 de octubre, desde las 17, en simultáneo con el partido que disputará el Aurinegro frente a Godoy Cruz.

Si Acassuso no consigue ganar, el conjunto santiagueño tendrá asegurada su continuidad en la categoría, incluso si pierde su compromiso.

De esta manera, el equipo de Santiago del Estero llega a las últimas dos fechas con un panorama alentador y la posibilidad concreta de cumplir su principal objetivo.

Tras el triunfazo por 2-0 en Morón, Mitre quedó a un paso de la permanencia y buscará sellarla el próximo domingo frente a Godoy Cruz, para afrontar la última jornada ante Los Andes con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en la Primera Nacional 2027.