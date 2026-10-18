Policía de Tucumán incauta bebidas alcohólicas en control a hinchas

La Policía de Tucumán realizó un control preventivo en Las Cejas, incautando alcohol y deteniendo a un hincha de Rosario Central con prohibición de ingreso a estadios hasta 2027.

Hoy 17:15

El pasado sábado 17 de octubre, la Policía de Tucumán llevó a cabo un control preventivo en la Ruta Provincial N° 303, específicamente a la altura del ingreso a Las Cejas, donde interceptó a siete colectivos que trasladaban a la parcialidad del Club Atlético Rosario Central. Este operativo fue ejecutado por efectivos de la Unidad Regional Este (U.R.E.) a las 15:35 horas, en cumplimiento de la Orden de Servicio Nº 82/2026 U.R.E..

Durante la intervención, se logró incautar una considerable cantidad de bebidas alcohólicas, lo que pone de manifiesto la importancia de los controles en el marco de la seguridad en espectáculos deportivos. La detección de irregularidades durante el procedimiento evidencia la necesidad de mantener un estricto seguimiento de las normativas vigentes relacionadas con el consumo de alcohol en eventos deportivos.

En el transcurso de la inspección, el personal policial identificó a un joven que posee una prohibición de ingreso a estadios de fútbol vigente hasta el año 2027. Esta medida fue dispuesta por los organismos de control deportivo, quienes actúan en consonancia con la legislación para garantizar la seguridad en los eventos.

El hincha en cuestión fue impedido de continuar su viaje y se le negó el acceso a cualquier recinto futbolístico, reforzando así las acciones preventivas que buscan evitar incidentes en los partidos. La coordinación entre la policía y los organismos de seguridad deportiva es esencial para el éxito de estas operaciones.

Además de las incautaciones de alcohol, la División Drogas Peligrosas (Di.Drop. Este) realizó requisas que resultaron en la intervención de seis simpatizantes que portaban pequeñas dosis de cannabis y elementos de molienda. Estas sustancias fueron sometidas a prueba de campo, confirmando su naturaleza.

Es relevante destacar que los seis individuos contaban con la autorización legal de traslado y consumo emitida por el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Este hecho resalta la importancia de la regulación y el cumplimiento de las normativas relacionadas con el uso de cannabis en el país.

La acción de la policía no solo busca evitar el consumo excesivo de alcohol, sino que también se enfoca en garantizar que los hinchas cumplan con las regulaciones establecidas para el transporte de sustancias controladas, promoviendo así un ambiente más seguro y responsable en el contexto de los espectáculos deportivos.