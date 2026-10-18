Estados Unidos presiona por cambios en la Ley Malvinas y advierte sobre posibles consecuencias para las inversiones en Argentina

Washington expresó su preocupación por las sanciones previstas en el proyecto, que podrían alcanzar a empresas norteamericanas vinculadas directa o indirectamente con actividades en las islas. La situación abre un nuevo frente de negociación entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.

Hoy 20:36

El Gobierno de Estados Unidos habría solicitado modificaciones en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, ante la preocupación por el impacto que su aplicación podría tener sobre empresas estadounidenses y futuras inversiones en la Argentina.

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La iniciativa contempla un régimen de sanciones para compañías vinculadas con actividades económicas en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, una disposición que genera inquietud en Washington por su posible alcance sobre firmas que no operan directamente en el territorio, pero mantienen relaciones comerciales, financieras o societarias con empresas presentes en la zona.

La controversia surge en un momento en el que el presidente Javier Milei busca profundizar su acercamiento político y económico con la administración de Donald Trump, especialmente para atraer inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y transporte.

Qué cambios reclama Estados Unidos

Según la información difundida, la principal preocupación estadounidense no estaría relacionada con el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, sino con las consecuencias económicas que podrían derivarse de las sanciones contempladas en el proyecto.

La normativa podría alcanzar no solamente a empresas que desarrollen actividades directas en Malvinas, sino también a filiales, proveedores, intermediarios financieros y accionistas vinculados con esas operaciones.

Esto incluiría potencialmente a grandes fondos de inversión estadounidenses que poseen participaciones accionarias en compañías relacionadas con la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

Ante este escenario, funcionarios de Washington habrían planteado dos alternativas al Gobierno argentino: detener el avance legislativo de la iniciativa o modificar el alcance de las sanciones, con el objetivo de evitar consecuencias sobre empresas que mantienen vínculos indirectos con las actividades cuestionadas.

Desde Estados Unidos consideran que la aprobación del proyecto sin modificaciones podría generar incertidumbre jurídica y desalentar nuevas inversiones en territorio argentino.

Diferencias dentro del Gobierno argentino

La discusión también habría provocado distintas posiciones dentro de la administración nacional.

Mientras algunos sectores consideran que avanzar con la legislación podría afectar la relación con un socio estratégico y comprometer proyectos de inversión, otros defienden la necesidad de mantener una postura firme respecto del reclamo de soberanía argentina sobre las Malvinas.

En ese contexto, cualquier modificación del proyecto podría generar cuestionamientos políticos si fuera interpretada como una concesión frente a las presiones estadounidenses.

El tema podría formar parte de las próximas conversaciones diplomáticas entre ambos países, ante una eventual visita de funcionarios del Departamento de Estado a la Argentina.

Entre los nombres mencionados aparecen Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y Juan Pablo Segura, vinculado a los asuntos del hemisferio occidental.

Inversiones millonarias en medio de las negociaciones

La discusión sobre la Ley Malvinas coincide con las gestiones del Gobierno nacional para atraer capitales estadounidenses destinados a proyectos de infraestructura y desarrollo productivo.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra el Corredor Andes-Atlántico, un proyecto que contempla obras viales, ferroviarias y portuarias para mejorar el transporte de recursos hacia puertos argentinos y del Pacífico.

La inversión estimada oscilaría entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, aunque su concreción todavía dependería de decisiones empresariales y gubernamentales.

Asimismo, existirían alrededor de 20 proyectos de compañías estadounidenses en evaluación, principalmente relacionados con el sector energético, aunque también se incluyen propuestas ferroviarias, portuarias y de infraestructura digital.

En este escenario, Washington buscaría evitar que el régimen de sanciones previsto en la iniciativa sobre Malvinas termine afectando a compañías interesadas en participar de esas inversiones.

La posición estadounidense sobre la soberanía de Malvinas

Pese al acercamiento político entre Milei y Trump, la posición oficial de Estados Unidos sobre la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido continúa siendo de neutralidad.

Aunque algunas declaraciones del mandatario estadounidense generaron expectativas en sectores del Gobierno argentino, hasta el momento no se anunció una mediación formal de Washington en el conflicto.

La controversia por la legislación se suma así a una relación bilateral que combina cooperación política, intereses económicos y diferencias sobre cuestiones vinculadas con la soberanía y las actividades en el Atlántico Sur.

El respaldo financiero de Washington a Milei

La relación entre ambos gobiernos también tiene un antecedente reciente en materia económica.

Durante 2025, la administración estadounidense intervino en el escenario financiero argentino mediante un acuerdo de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares, en un contexto de tensión cambiaria posterior a las elecciones bonaerenses.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de respaldo económico al Gobierno de Milei, aunque no existen definiciones públicas sobre los mecanismos que podrían utilizarse.

En paralelo, la evolución de la economía argentina y el escenario político de cara a 2027 forman parte del contexto en el que se desarrolla el vínculo entre Buenos Aires y Washington.

Una negociación que enfrenta intereses económicos y soberanía

El debate sobre la Ley Malvinas plantea un nuevo desafío para el Gobierno nacional: mantener su posición sobre la soberanía argentina en las islas y, al mismo tiempo, preservar las condiciones para atraer inversiones estadounidenses.

Por ahora, no se conocen definiciones oficiales sobre posibles modificaciones al proyecto ni sobre el resultado de las conversaciones diplomáticas mencionadas.

La evolución de esta discusión será determinante para conocer si ambas administraciones logran acercar posiciones sobre el régimen de sanciones y sus posibles consecuencias económicas, en medio de una relación bilateral marcada por el acercamiento político y las expectativas de nuevas inversiones.