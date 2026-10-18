Haaland sorprendió tomando mate y les agradeció a tres jugadores argentinos: "Una bebida encantadora"

El delantero noruego del Manchester City compartió una fotografía con la tradicional infusión argentina y reveló quiénes fueron los futbolistas que lo acercaron a esta costumbre. Su publicación causó furor en las redes sociales.

Hoy 20:30

Erling Haaland, una de las grandes figuras del fútbol mundial, sorprendió a sus seguidores con una publicación que rápidamente se volvió viral. El delantero noruego del Manchester City compartió una fotografía tomando mate y aprovechó la oportunidad para enviarles un agradecimiento especial a tres futbolistas de la Selección Argentina.

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"Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida", escribió el goleador en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una imagen en la que aparece sosteniendo un mate.

El gesto del atacante, conocido popularmente como “El Androide”, generó miles de reacciones y comentarios, especialmente entre los usuarios argentinos, que celebraron que una de las máximas estrellas del fútbol europeo haya incorporado una de las costumbres más representativas del país.

La Embajada de Noruega también reaccionó

La repercusión fue tan grande que incluso llegó al ámbito diplomático. Desde su cuenta oficial de X, la Embajada de Noruega en Argentina se sumó a los comentarios y le dedicó un divertido mensaje al futbolista.

"¡Bienvenido al mate, @ErlingHaaland! Es un viaje de ida", publicaron, celebrando el acercamiento del delantero a la tradicional infusión sudamericana.

La imagen no tardó en recorrer las redes sociales, donde los fanáticos destacaron la influencia que tienen los jugadores argentinos en los vestuarios de los principales clubes de Europa.

Julián Álvarez, uno de los responsables de su pasión por el mate

El vínculo de Haaland con esta costumbre comenzó durante su etapa como compañero de Julián Álvarez en el Manchester City, donde ambos compartieron vestuario antes de que el delantero cordobés continuara su carrera en el Atlético de Madrid.

Durante ese período, el campeón del mundo fue uno de los encargados de acercarle al noruego la tradición de tomar mate, una práctica habitual entre los futbolistas argentinos durante los entrenamientos, las concentraciones y los viajes.

A esa influencia se sumaron Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, a quienes Haaland también mencionó en su publicación.

Una tradición argentina que conquista el fútbol europeo

Haaland no es la primera estrella internacional que adopta el mate gracias a sus compañeros sudamericanos. Desde hace años, varios futbolistas de las principales ligas europeas incorporaron esta infusión a sus rutinas.

Uno de los casos más conocidos es el del francés Antoine Griezmann, quien desarrolló una fuerte afición por el mate durante su paso por distintos equipos españoles, influenciado por compañeros argentinos y uruguayos. Incluso fue fotografiado llevando su termo durante el Mundial de Rusia 2018.

Otros futbolistas que también adoptaron esta costumbre fueron Paul Pogba, durante su etapa en el Manchester United junto a Marcos Rojo y Sergio Romero, y Eric Dier, quien compartió vestuario con Erik Lamela en el Tottenham.

Ahora, Erling Haaland se sumó a la lista de figuras internacionales que disfrutan del mate, demostrando una vez más cómo una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina continúa ganando seguidores en distintos rincones del mundo.