¡Central Córdoba se queda en Primera! El Ferroviario aseguró su permanencia tras la derrota de Aldosivi

El conjunto santiagueño recibió una gran noticia antes de visitar a Newell's en Rosario.

Hoy 20:05

Central Córdoba de Santiago del Estero aseguró su permanencia en la Primera División del fútbol argentino para la temporada 2027. La confirmación llegó este domingo, luego de que Estudiantes de Río Cuarto derrotara a Aldosivi, resultado que terminó de garantizar matemáticamente la continuidad del Ferroviario en la máxima categoría.

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De esta manera, el conjunto santiagueño consiguió cumplir uno de sus principales objetivos de la temporada sin necesidad de esperar su próximo compromiso, que será este lunes desde las 19, frente a Newell's Old Boys, en Rosario, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

La derrota del equipo marplatense en Río Cuarto terminó favoreciendo a Central Córdoba, que ahora podrá afrontar la recta final del campeonato con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en Primera División.

Central Córdoba seguirá en Primera División en 2027

La permanencia representa una noticia importante para el Ferroviario, que continuará compitiendo en la máxima categoría del fútbol argentino, donde juega de manera ininterrumpida desde su histórico ascenso en 2019.

En aquella oportunidad, Central Córdoba consiguió subir a Primera División tras superar a Sarmiento de Junín, en una recordada definición disputada en territorio bonaerense.

Desde entonces, el conjunto santiagueño logró mantenerse entre los principales equipos del país y ahora tiene garantizada una nueva temporada en la élite del fútbol nacional.

Con la continuidad asegurada para 2027, el Ferroviario podrá comenzar a proyectar su futuro deportivo mientras completa los compromisos restantes del Torneo Clausura.

Visita a Newell's con la permanencia asegurada

El equipo dirigido por Sebastián Domínguez visitará este lunes, desde las 19, a Newell's Old Boys, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El encuentro llegará en un momento particular para Central Córdoba, que acumula ocho partidos consecutivos sin victorias y necesita reencontrarse con el triunfo después de haber igualado 2-2 frente a Estudiantes de La Plata en su última presentación.

Sin embargo, el panorama cambió considerablemente después del resultado registrado en Río Cuarto.

Ahora, el Ferroviario viajará a Rosario con la permanencia matemáticamente asegurada, aunque buscará cortar su racha negativa y recuperar confianza en la recta final del campeonato.

La victoria de Estudiantes de Río Cuarto sobre Aldosivi terminó siendo determinante para que Central Córdoba pueda celebrar su continuidad en la Primera División, una categoría en la que seguirá representando a Santiago del Estero durante la temporada 2027.