La UNSE lleva al interior una diplomatura para aprovechar los recursos del monte y generar emprendimientos

La Facultad de Ciencias Forestales desarrolla una propuesta de formación en bioeconomía y aprovechamiento sustentable de productos forestales no maderables. Cuenta con 40 inscriptos, entre ellos estudiantes de la Escuela de la Familia Agrícola del departamento Avellaneda.

Hoy 17:56

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), a través de su Facultad de Ciencias Forestales, avanza con el dictado de una diplomatura orientada al aprovechamiento sustentable de los recursos del monte nativo y su transformación en productos que puedan generar oportunidades de trabajo e ingresos para las comunidades.

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En ese marco, docentes y autoridades de la Facultad participaron de una actividad en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA), ubicada en el departamento Avellaneda, donde se desarrollan instancias prácticas de la propuesta académica.

La secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Forestales, Rocío Carreras, explicó en diálogo con Radio Universidad que la diplomatura en Bioeconomía y Manejo Sustentable de Productos Forestales No Maderables busca brindar conocimientos técnicos y herramientas de comercialización a productores, artesanos, estudiantes y personas interesadas en desarrollar emprendimientos vinculados a los recursos naturales de la región.

Del monte a la producción

La propuesta aborda el aprovechamiento de productos que no requieren la extracción de madera, como los frutos de algarroba, mistol y brea o binal, utilizados para elaborar harinas y otros alimentos, además de plantas medicinales, semillas y especies tintóreas empleadas en la producción artesanal.

"Las harinas de algarroba, de mistol y de binal cada vez son más incorporadas a nuestra alimentación y son una fuente no solamente de ingresos, sino también de alimento para muchas de nuestras familias", explicó Carreras.

La funcionaria destacó que estos recursos tienen una importancia económica, nutricional y cultural para las comunidades de la región chaqueña.

La diplomatura contempla cuatro módulos que combinan conocimientos sobre manejo sustentable del bosque, aprovechamiento de sus productos y herramientas de comercialización y marketing, con el propósito de que los participantes puedan agregar valor a sus producciones.

La propuesta comenzó en septiembre y se extenderá hasta diciembre, con clases teóricas virtuales y actividades prácticas presenciales.

Esta modalidad permitió incorporar estudiantes de distintas localidades santiagueñas, como Monte Quemado, La Banda y la Capital, además de participantes de Tucumán, Chaco y Buenos Aires.

Las prácticas se organizan tanto en la EFA del departamento Avellaneda, donde cursa un importante grupo de estudiantes, como en instalaciones de la UNSE para quienes residen en otras localidades.

Carreras destacó que esta dinámica permite acercar la formación universitaria a personas que, por razones de distancia, encuentran dificultades para trasladarse regularmente hasta las sedes académicas.

También señaló que el intercambio con productores y estudiantes que ya trabajan con los recursos del monte enriquece la formación, porque permite combinar los conocimientos académicos con las experiencias y saberes del territorio.

Becas para estudiantes del interior

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es la participación de gobiernos locales e instituciones que colaboran para facilitar el acceso de jóvenes a esta formación.

Las municipalidades de Añatuya y Colonia Dora, las comisiones municipales de Real Sayana y Herrera, y la Asociación Civil Adobe financian un total de 21 becas, destinadas principalmente a estudiantes de los últimos años del nivel secundario.

La diplomatura cuenta actualmente con 40 inscriptos, por lo que estas becas representan más de la mitad de los participantes.

Según explicó Carreras, la propuesta está especialmente orientada a productores, artesanos y estudiantes de quinto y sexto año, particularmente de escuelas técnicas y establecimientos vinculados a la producción rural.

En el caso de la EFA, la institución ya dispone de molinos para la elaboración de harinas y una sala de procesamiento, infraestructura que fue incorporando con el acompañamiento de distintas organizaciones.

La intención es que los jóvenes puedan complementar esos recursos con conocimientos técnicos y comerciales que les permitan desarrollar sus propios emprendimientos al finalizar la escuela secundaria.