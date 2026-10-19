El riesgo país alcanzó su nivel más alto del año y el Gobierno atribuyó la suba a la incertidumbre global

El indicador llegó a los 675 puntos básicos y encendió la atención de los mercados. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el incremento responde al contexto internacional y ratificó que el Gobierno de Javier Milei no modificará su política económica.

Hoy 18:13

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes 19 de octubre y alcanzó los 675 puntos básicos, su nivel más alto en lo que va de 2026. Ante este escenario, el Gobierno nacional atribuyó el incremento a la incertidumbre económica internacional y defendió los resultados de su programa económico.

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Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció el aumento del indicador elaborado por JP Morgan, aunque sostuvo que la situación actual es considerablemente diferente a la que atravesaba el país cuando Javier Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

En ese sentido, el funcionario recordó que la actual administración recibió una Argentina con un riesgo país superior a los 2.500 puntos, mientras que actualmente se ubica por encima de los 600.

"La suba obedece a la incertidumbre global", afirmó Ravier, al tiempo que aseguró que el Ejecutivo continúa trabajando para fortalecer la estabilidad macroeconómica frente a posibles escenarios de volatilidad financiera.

El Gobierno descartó cambios en el programa económico

Pese al incremento del riesgo país y las fluctuaciones de los mercados, el portavoz presidencial ratificó que la administración de Milei mantendrá el rumbo de su política económica.

En ese marco, descartó la posibilidad de implementar medidas de expansión del gasto público con fines electorales.

"La política económica no va a cambiar", sostuvo, y reiteró que no habrá un "plan platita" mientras Milei permanezca en la Presidencia.

Ravier también defendió el programa económico oficial y aseguró que permitió reducir la inflación y los niveles de pobreza e indigencia, aunque reconoció que la recuperación de la actividad económica no avanza al ritmo esperado.

El vocero admitió, además, que el crecimiento no se refleja de manera uniforme en todos los sectores productivos.

Como ejemplo, señaló que julio registró resultados negativos, mientras que agosto mostró una evolución positiva. Asimismo, anticipó que desde septiembre la actividad económica comenzaría a presentar mejoras.

El riesgo país llegó a 675 puntos y los bonos argentinos retrocedieron

El indicador de JP Morgan registró este lunes un incremento que lo llevó hasta los 675 puntos básicos, en una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos argentinos en dólares.

De acuerdo con los datos del mercado, algunos títulos públicos registraron retrocesos de hasta el 1,4%, en medio de un escenario de mayor cautela entre los inversores.

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia internacional de bajo riesgo.

Por lo tanto, cuando el índice aumenta, refleja una mayor prima de riesgo exigida por los inversores para financiar al país, lo que puede dificultar el acceso al crédito internacional.

El valor registrado este lunes también marca una diferencia importante respecto de julio, cuando el indicador había descendido hasta los 402 puntos básicos.

Ravier aseguró que la economía argentina continuará recuperándose

Frente a las dudas sobre la evolución de la actividad económica, el vocero presidencial insistió en que el Gobierno mantiene expectativas de recuperación durante los próximos meses.

Si bien reconoció que existen diferencias entre sectores y que algunos indicadores todavía muestran dificultades, afirmó que el Ejecutivo considera que la economía puede continuar creciendo pese al escenario internacional.

En esa línea, Ravier sostuvo que el Gobierno no desconoce los datos oficiales, pero remarcó que las medidas económicas implementadas buscan consolidar la estabilidad y generar condiciones para una recuperación sostenida.

Mientras tanto, la evolución del riesgo país y el comportamiento de los bonos argentinos seguirán siendo indicadores clave para los mercados, especialmente en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer las reservas internacionales y recuperar el acceso al financiamiento externo.