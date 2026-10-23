EN VIVO I Tigre y Atlético Tucumán se juegan sus últimas cartas en busca de la clasificación

El Matador recibirá este viernes al Decano, desde las 21.15, por la fecha 14 del campeonato. Ambos necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Hoy 20:25

Tigre y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes 23 de octubre, desde las 21.15, en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

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El partido enfrentará a dos equipos que atraviesan momentos complicados y necesitan conseguir una victoria para mantenerse con posibilidades de avanzar a los octavos de final.

El Matador acumula seis encuentros consecutivos sin ganar, mientras que el Decano buscará recuperarse de su última derrota frente a Rosario Central. Con apenas un punto de diferencia entre ambos en la tabla, el duelo adquiere una importancia especial en la recta final de la fase regular.

Cómo llega Tigre al partido ante Atlético Tucumán

El conjunto dirigido por Diego Dabove atraviesa una racha negativa en el Torneo Clausura, donde no consigue una victoria desde hace seis presentaciones.

En su último compromiso, Tigre igualó 2-2 frente a Independiente Rivadavia, resultado que le permitió interrumpir una seguidilla de cinco derrotas consecutivas, aunque todavía necesita mejorar su rendimiento para recuperar terreno.

Con 13 puntos en la Zona B, el Matador buscará aprovechar su localía para volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por ingresar entre los ocho mejores equipos del grupo.

El encuentro frente al conjunto tucumano representa una oportunidad importante para cambiar el rumbo de su campaña y llegar con mejores perspectivas a las últimas jornadas.

Atlético Tucumán quiere recuperarse en Victoria

Por su parte, Atlético Tucumán llega después de caer por 3-2 frente a Rosario Central, en un encuentro en el que no pudo conseguir un resultado positivo.

El equipo conducido por Julio César Falcioni acumula 14 unidades en el campeonato y se encuentra apenas un punto por encima de Tigre.

El Decano buscará hacerse fuerte fuera de casa y conseguir una victoria que le permita mejorar su posición en la tabla, además de recuperar confianza después de los últimos resultados adversos.

Con la clasificación a los octavos de final todavía en juego, el conjunto tucumano intentará aprovechar este enfrentamiento directo para sacar una diferencia importante sobre uno de sus competidores.

Tigre vs. Atlético Tucumán: hora, TV y estadio