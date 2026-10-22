Franco Colapinto volvió a la acción con las primeras pruebas del GP de Estados Unidos: cómo le fue

El piloto argentino de Alpine comenzó su participación en Austin con las pruebas libres correspondiente a la 18ª fecha del Campeonato Mundial 2026.

Hoy 19:12

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Cómo le fue a Colapinto en la primera prueba

Franco Colapinto finalizó en el 17° puesto durante la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputada este viernes en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. El argentino registró un tiempo de 1m38s121 en una sesión destinada a evaluar el rendimiento de su Alpine A526, que presentó modificaciones técnicas y aerodinámicas.

La jornada también estuvo marcada por una noticia desfavorable para el piloto de Pilar: la FIA confirmó que deberá cumplir una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida del domingo, debido al reemplazo de la unidad de control electrónico de su monoplaza.

Durante la práctica, Colapinto trabajó junto a su ingeniero Stuart Barlow en la evaluación del funcionamiento del vehículo sobre el trazado estadounidense de 5.513 metros. Su mejor registro llegó con neumáticos blandos, compuesto con el que completó tres vueltas.

El trabajo de Colapinto durante la primera práctica

El argentino comenzó y terminó la sesión utilizando neumáticos medios, con los que completó una docena de giros. En los últimos quince minutos, salió a pista con una mayor carga de combustible para analizar el ritmo de carrera y el desgaste de los neumáticos.

El objetivo principal fue encontrar un mejor equilibrio en el comportamiento del Alpine, que incorporó leves actualizaciones aerodinámicas y ajustes en el tren trasero.

Estas modificaciones también motivaron una detención prolongada en boxes durante el desarrollo de la tanda, mientras el equipo realizaba los controles y ajustes correspondientes.

Por su parte, su compañero de escudería, Pierre Gasly, terminó en la 15ª posición con un tiempo de 1m37s801, conseguido con neumáticos blandos. El francés desarrolló una planificación diferente, utilizando compuestos duros y blandos durante la sesión.

La diferencia entre ambos pilotos de Alpine fue de 320 milésimas de segundo a favor de Gasly, aunque Colapinto mostró un ritmo competitivo en las simulaciones con mayor carga de combustible.

Por qué Colapinto perderá diez posiciones en la largada

Además del trabajo realizado en pista, Colapinto recibió una penalización de diez puestos para la carrera del domingo por una modificación técnica efectuada por Alpine.

La escudería francesa instaló una nueva unidad de control electrónico en el sistema de potencia Mercedes de su monoplaza, superando el límite de tres componentes de este tipo permitidos durante la temporada.

De esta manera, el argentino deberá retroceder diez lugares respecto de la posición que obtenga en la clasificación del sábado, prevista para las 18, hora argentina.

La sanción no responde a una infracción cometida durante la práctica, sino al recambio de un elemento técnico contemplado en el reglamento de la Fórmula 1.

Colapinto ya había atravesado una situación similar en el Gran Premio de Bahréin, disputado en Malasia, cuando recibió una penalización por el reemplazo del motor de combustión interna. En aquella carreralargó desde el puesto 21 y consiguió finalizar 13°.

Charles Leclerc dominó la primera práctica en Austin

En la parte alta de la clasificación, Charles Leclerc fue el más rápido de la primera sesión del Gran Premio de Estados Unidos. El piloto monegasco de Ferrari marcó un tiempo de 1m36s052 y encabezó la tabla de posiciones.

El segundo lugar quedó en manos de Max Verstappen, con Red Bull, a 84 milésimas, mientras que el británico Lando Norris, de McLaren, completó los tres primeros puestos a 245 milésimas del líder.

Detrás se ubicaron los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, cuarto y quinto respectivamente. Lewis Hamilton, con la otra Ferrari, terminó sexto, seguido por Oscar Piastri, de McLaren, y Gabriel Bortoleto, de Audi.

Arvid Lindblad y Liam Lawson, ambos de Racing Bulls, completaron los diez primeros lugares de la sesión.

Con estos resultados, Colapinto buscará mejorar el rendimiento de su Alpine en la clasificación del sábado, aunque la penalización de diez posiciones lo obligará a afrontar una carrera de remontada el domingo en Austin.

Gran Premio de Estados Unidos: todos los horarios de Colapinto

La actividad se extenderá desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre, cuando se dispute la carrera principal a 56 vueltas.

Sábado 24 de octubre

14.30: tercera práctica libre.

18.00: clasificación.

Domingo 25 de octubre

17.00: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.