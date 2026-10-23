Conmoción en Santiago del Estero: encontraron sin vida a “Trapo”, un conocido personaje de la zona sur

Era una figura muy conocida en los barrios Almirante Brown y Ejército Argentino, especialmente en la esquina de Belgrano y Solís. Su fallecimiento generó una profunda tristeza y numerosos mensajes de despedida en las redes sociales.

Hoy 16:08

Una profunda tristeza se apoderó de los vecinos de la zona sur de la ciudad de Santiago del Estero tras conocerse, este viernes, el fallecimiento de "Trapo", también conocido como "Trapichi", un querido personaje que formaba parte de la vida cotidiana de numerosos santiagueños.

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El joven era ampliamente conocido por quienes transitaban los barrios Almirante Brown y Ejército Argentino, especialmente en la intersección de las avenidas Belgrano y Solís, donde solía permanecer y compartir charlas con vecinos, comerciantes y automovilistas.

Con el paso de los años, su presencia se había convertido en una imagen habitual de ese sector de la ciudad. Quienes lo conocieron lo recuerdan por su simpatía, su trato respetuoso y los momentos compartidos en las calles de la zona sur.

Emotivos mensajes de despedida en las redes sociales

La noticia de su fallecimiento generó una importante repercusión en las redes sociales, donde numerosas personas expresaron su dolor y compartieron recuerdos de los encuentros que habían tenido con él.

"Cuando muere un ser de luz siempre llueve", escribió una vecina, en referencia a la jornada lluviosa que acompañó la triste noticia.

Otra mujer recordó con cariño las conversaciones que solían compartir: "Mi amiguito de chismes y puchos en las noches, que Dios te dé la paz y el descanso que necesitabas".

También hubo mensajes de quienes lo habían visto recientemente. "Anoche le di una platita como casi siempre que pasaba saliendo del carro, qué bajón", expresó un joven, sorprendido por su repentina partida.

Entre las despedidas, otro vecino manifestó: "No eras una mala persona, por eso el cielo llora tu partida. Me duele el corazón, gracias por cada sonrisa que me sacabas siempre por las calles".

Una ausencia que se sentirá en la zona sur

La muerte de "Trapo" dejó una profunda huella entre quienes estaban acostumbrados a verlo diariamente. Para muchos vecinos, era mucho más que una cara conocida: se había convertido en parte de la identidad cotidiana de la zona sur capitalina.

Las muestras de afecto y los recuerdos compartidos reflejan el cariño que había despertado entre quienes alguna vez conversaron con él o simplemente lo saludaron al pasar.

Su partida generó una conmovedora despedida colectiva, especialmente entre los habitantes de los barrios Almirante Brown y Ejército Argentino, que este viernes lamentaron la pérdida de uno de sus personajes más conocidos.