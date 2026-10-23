Declara ante la fiscal la profesora que denunció a un empresario por violencia y abusos sexuales

La mujer será escuchada este viernes por la fiscal Vanina Aguilera. La querella quedó a cargo de dos abogadas, mientras que el acusado obtuvo una eximición de prisión.

Hoy 06:32

La profesora que denunció a un empresario local por presunto abuso sexual, privación de la libertad y agresiones físicas declarará este viernes ante la fiscal Vanina Aguilera, en el marco de una investigación judicial que se inició la semana pasada.

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La audiencia está prevista para las 10 de la mañana. La mujer estará acompañada por las abogadas Lara Lucatelli Perrén y Silvana Perrén, quienes se constituyeron como querellantes en la causa.

Según la denuncia, la mujer habría sido víctima de ataques sexuales, golpizas y episodios de privación de la libertad por parte de su expareja. Debido a que los hechos denunciados fueron divididos en dos investigaciones, Aguilera tendrá a su cargo la pesquisa por los presuntos delitos sexuales, mientras que la fiscal Silvia Jaime investigará las posibles agresiones físicas.

En paralelo, el empresario obtuvo una eximición de prisión, gestionada por su abogado, Luis Barraza, que impide su detención mientras se mantengan las condiciones establecidas por la Justicia.

La resolución incluye reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la denunciante.

La denuncia y el contexto de la ruptura

De acuerdo con los investigadores, la profesora habría denunciado en la Seccional 11 que, tras la ruptura de la relación, el empresario comenzó a hostigarla. Según su presentación, la semana pasada el hombre habría ingresado a su vivienda luego de treparse por los techos.

La mujer mantuvo un vínculo afectivo con el denunciado durante aproximadamente cuatro años, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

Con la declaración prevista para este viernes, la fiscal Aguilera buscará conocer de primera mano el relato de la denunciante y profundizar en las circunstancias de los hechos que se encuentran bajo investigación judicial.