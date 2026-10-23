El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 23 de octubre: lluvias aisladas y llega un fin de semana más fresco

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C para este viernes, con lluvias aisladas y un descenso de temperatura para el sábado, cuando la máxima alcanzaría los 21 °C.

Hoy 02:04

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes 23 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad en Santiago del Estero, con chaparrones durante la madrugada, lluvias aisladas a lo largo del día y probabilidad de tormentas hacia la noche. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C durante la tarde.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante las distintas franjas horarias. Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

En cuanto al viento, soplará del sudeste durante la madrugada, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Luego predominarán vientos del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, antes de rotar hacia el este durante la noche.

Cómo seguirá el tiempo este sábado en Santiago del Estero

Para el sábado 24 de octubre, el SMN anticipa condiciones más inestables, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. En esas franjas, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%.

Durante la tarde se esperan lluvias aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche podrían registrarse lloviznas. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima llegará a los 21 °C, por lo que se espera una jornada más fresca que la del viernes.

El viento soplará del sudeste durante la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, predominará del sur y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.