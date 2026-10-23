El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 23 de octubre: lluvias aisladas y llega un fin de semana más fresco

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C para este viernes, con lluvias aisladas y un descenso de temperatura para el sábado, cuando la máxima alcanzaría los 21 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes 23 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad en Santiago del Estero, con chaparrones durante la madrugada, lluvias aisladas a lo largo del día y probabilidad de tormentas hacia la noche. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C durante la tarde.
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De acuerdo con el pronóstico oficial, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante las distintas franjas horarias. Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas, mientras que hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas.
En cuanto al viento, soplará del sudeste durante la madrugada, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Luego predominarán vientos del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, antes de rotar hacia el este durante la noche.
Para el sábado 24 de octubre, el SMN anticipa condiciones más inestables, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. En esas franjas, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%.
Durante la tarde se esperan lluvias aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche podrían registrarse lloviznas. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima llegará a los 21 °C, por lo que se espera una jornada más fresca que la del viernes.
El viento soplará del sudeste durante la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, predominará del sur y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.