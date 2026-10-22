Quimsa inicia su primera gira de la temporada y buscará mantener el invicto ante Argentino de Junín

La Fusión, que ganó sus tres primeros partidos en la Liga Nacional de Básquet, visitará este viernes al Turco desde las 21. El equipo santiagueño intentará prolongar su gran comienzo.

Hoy 07:10

Quimsa afrontará este viernes su primer compromiso como visitante en la Liga Nacional de Básquet 2026/27, cuando se mida frente a Argentino de Junín, desde las 21, en el estadio Fortín de las Morochas. La Fusión buscará extender su invicto y ratificar el buen rendimiento mostrado en el inicio de la competencia.

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El conjunto santiagueño comenzó la temporada de manera ideal, con tres victorias consecutivas como local frente a Platense, Atenas de Córdoba y Boca Juniors, resultados que le permitieron consolidar un arranque prometedor y llegar con confianza a su primera gira.

Ahora tendrá un desafío exigente ante Argentino, que también atraviesa un buen presente y acumula tres triunfos y una derrota en sus primeras cuatro presentaciones.

Quimsa buscará prolongar su gran comienzo

Con un registro de tres victorias y ninguna derrota, la Fusión intentará trasladar su buen funcionamiento a condición de visitante.

Entre los jugadores más destacados del equipo aparecen Matías Solanas, con un promedio de 16 puntos por partido, y Franco Méndez, con 12,7 unidades, quienes se han convertido en importantes alternativas ofensivas durante el inicio del campeonato.

En tanto, el cuerpo técnico continúa pendiente de la recuperación del base Ignacio Laterza, cuya evolución será importante para la rotación del plantel.

Del otro lado estará un Argentino de Junín que viene de conseguir una valiosa victoria frente a Boca por 84 a 82, resultado que le permitió reafirmar su buen presente.

En el conjunto juninense sobresalen Santiago Pérez, con un promedio de 14 puntos, y el extranjero Dylan Smith, quien aporta 12,8 unidades por encuentro.

Nicolás Martínez: “Estamos listos para pelear la Liga Nacional y la Champions”

En la previa del encuentro, el uruguayo Nicolás Martínez se mostró entusiasmado con su llegada a Quimsa y destacó las aspiraciones del equipo para la temporada.

“Llegué a un equipo ganador y estamos listos para pelear la Liga Nacional y la Champions”, aseguró el jugador.

Además, reconoció que el plantel todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación, aunque valoró positivamente el camino recorrido hasta el momento.

“Todavía falta conocernos más como equipo, pero estamos en camino”, agregó.

Las declaraciones reflejan la confianza que existe dentro de la Fusión, que buscará mantenerse entre los protagonistas de la Liga Nacional y afrontar también sus compromisos internacionales.

Argentino vs. Quimsa: hora, árbitros y dónde ver en vivo

El encuentro se disputará este viernes en Junín y contará con la siguiente programación: