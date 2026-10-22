El peronismo se reunió para definir su estrategia frente a Milei y debatir las PASO y el Presupuesto 2027

El encuentro reunió a Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, gobernadores y legisladores nacionales, entre ellos el senador santiagueño Gerardo Zamora. Los dirigentes analizaron la continuidad de las elecciones primarias y la postura del espacio frente al Presupuesto Nacional 2027.

Hoy 23:41

Los principales referentes del peronismo se reunieron el jueves por la noche en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, para coordinar una estrategia política y legislativa frente al gobierno de Javier Milei. El encuentro se extendió durante aproximadamente tres horas y tuvo como principales ejes la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el debate por el Presupuesto Nacional 2027.

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De la cumbre participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el exministro de Economía Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner, junto con los presidentes de los bloques de Unión por la Patria en el Congreso, Germán Martínez, en Diputados, y José Mayans, en el Senado.

También estuvieron el senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora; los gobernadores Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa, quien ofició de anfitrión; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Entre los participantes también estuvo Juan Manuel Olmos, representante del PJ Federal.

La reunión fue la segunda cumbre de unidad del peronismo, luego de un primer encuentro en el que los principales referentes de distintas vertientes del justicialismo se habían reunido en el Hotel Emperador para acercar posiciones en medio de las diferencias internas.

Germán Martínez cuestionó la suspensión de las PASO

Tras la reunión, Germán Martínez brindó detalles sobre los temas abordados y cuestionó la intención del Gobierno nacional de suspender las elecciones primarias. El diputado sostuvo que el mecanismo electoral constituye una herramienta para que el peronismo y otras fuerzas políticas puedan definir sus candidaturas y construir una alternativa electoral.

“Estamos convencidos de que el intento de Milei por suspender las PASO es una trampa para la sociedad, quieren dejarlos sin herramientas para decidir, tenemos una profunda mirada de unidad”, expresó el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.

La continuidad de las primarias fue uno de los puntos centrales de la discusión. La mayoría de los dirigentes que participaron del encuentro defendió su realización, al considerar que permiten resolver las diferencias internas mediante el voto y otorgar legitimidad a las candidaturas presidenciales.

Desde esa perspectiva, los participantes plantearon la necesidad de sostener un mecanismo que facilite la competencia entre los distintos espacios políticos frente al escenario electoral de 2027. En ese contexto, vincularon la discusión electoral con su intención de construir una alternativa al programa económico de Milei, cuyas consecuencias sobre el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de la población fueron parte de las preocupaciones expresadas durante la cumbre.

Sin embargo, entre los referentes existían distintas evaluaciones sobre las posibilidades del oficialismo de conseguir los votos necesarios en el Congreso para avanzar con la reforma electoral. Mientras algunos consideraban que La Libertad Avanza todavía no contaba con los respaldos suficientes, otros advertían que el Gobierno podía reunirlos mediante acuerdos con bloques aliados.

La eventual eliminación de las PASO también abrió interrogantes sobre cómo resolvería el peronismo la disputa por sus candidaturas. Una de las alternativas analizadas fue la posibilidad de organizar una interna partidaria, aunque algunos dirigentes señalaron dificultades económicas, logísticas y de fiscalización.

José Mayans habló de la situación económica y social

Por su parte, el senador nacional José Mayans calificó la reunión como positiva y se refirió a las preocupaciones que, según expresó, comparten los gobernadores y dirigentes del espacio respecto de la situación económica y social.

“Hay preocupación en las provincias por el trabajo de la gente y por la búsqueda de una vida digna para los habitantes”, sostuvo el legislador tras participar de la cumbre.

Mayans también cuestionó al presidente Javier Milei por sus expresiones sobre las dificultades económicas de la población. “Un presidente que se burla de la gente que no llega a fin de mes, es una persona que está totalmente enajenada de la realidad del país”, afirmó.

En relación con los objetivos del encuentro, el senador destacó la necesidad de elaborar una propuesta que contemple las dificultades cotidianas de la sociedad y permita establecer una alternativa política común.

“Fue una reunión muy positiva. La visión que tenemos es la propuesta de un programa en el que la gente pueda sentir que pueda tener una vida digna”, expresó.

Además, buscó despejar las especulaciones sobre posibles definiciones electorales y aseguró: “No se habló de ninguna candidatura”.

Presupuesto 2027: educación, discapacidad, empleo y obras públicas

El segundo gran eje de la cumbre fue el Presupuesto Nacional 2027. Los dirigentes analizaron la necesidad de fijar una postura común frente al proyecto del Gobierno nacional y plantearon la importancia de defender partidas y políticas vinculadas con la educación pública, las personas con discapacidad, el trabajo argentino y la infraestructura.

Entre los temas expuestos figuraron el deterioro de las rutas del país, la continuidad de las obras de infraestructura social y las dificultades que atraviesan numerosas familias para afrontar sus gastos cotidianos y llegar a fin de mes.

La preocupación por el endeudamiento de los hogares también formó parte de la agenda. Los dirigentes pusieron el foco en las dificultades económicas que enfrentan las familias y en la necesidad de que las políticas públicas contemplen el empleo, los ingresos y el acceso a servicios esenciales.

Los gobernadores, por su parte, buscaron que las necesidades presupuestarias de sus provincias fueran consideradas durante el debate parlamentario. Cada distrito presenta demandas particulares en materia de recursos, obras y servicios, por lo que uno de los desafíos del espacio consiste en articular esos reclamos con una posición legislativa común.

La participación de Germán Martínez y José Mayans resultó relevante para coordinar las posiciones de Unión por la Patria en ambas cámaras del Congreso y establecer una estrategia frente al tratamiento del presupuesto.

Ziliotto planteó ampliar el peronismo hacia otros sectores

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, también se refirió a las conclusiones del encuentro y destacó la necesidad de construir un frente político y electoral que exceda los límites del justicialismo.

“Una de las principales decisiones es ampliar fuerzas, teniendo en claro que el foco de las políticas públicas tiene que ser el bienestar del pueblo”, sostuvo el mandatario provincial.

En esa línea, insistió en la necesidad de sumar a otros sectores políticos y sociales para construir una propuesta común de cara a los próximos comicios.

“La decisión es seguir uniéndonos y también sumando más compañeros. No alcanza solo con el peronismo. Nadie puede quedar afuera”, afirmó.

Ziliotto planteó así la intención de ampliar el espacio hacia el denominado campo popular, con una propuesta que tenga como eje el bienestar de la población. Sus declaraciones coincidieron con el planteo de Mayans sobre la necesidad de elaborar un programa que contemple las dificultades económicas y sociales de los habitantes.

Tras la reunión, Sergio Massa y Axel Kicillof no brindaron declaraciones a la prensa. Las principales definiciones públicas estuvieron a cargo de Martínez, Mayans y Ziliotto, quienes hicieron hincapié en la continuidad de las PASO, la situación económica y la construcción de un frente político más amplio.

La cumbre en la Casa de La Pampa se desarrolló en medio de las diferencias internas del justicialismo y de los esfuerzos por coordinar una estrategia frente al Gobierno nacional. Los dirigentes buscaron establecer puntos de acuerdo para afrontar los próximos debates legislativos y avanzar en una propuesta política común de cara a las elecciones de 2027.