La Joaqui le respondió a Luck Ra por su nueva canción y lanzó una frase contundente: “Es una persona con la que dormí dos años”

La cantante habló sobre el adelanto del tema que su expareja prepara junto a Khea y que muchos interpretaron como una indirecta hacia ella. Aunque evitó entrar en la polémica, dejó en claro por qué no le respondería con otra canción.

Hoy 19:05

A tres meses de su separación de Luck Ra, La Joaqui se refirió al nuevo tema que el cantante cordobés prepara junto a Khea y que despertó rumores sobre posibles indirectas a su expareja. En una entrevista con Puro Show, la artista eligió tomar distancia de la polémica, aunque reconoció que algunas situaciones pueden afectarla.

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Consultada sobre el adelanto de la canción, titulada El que se la queda pierde, la cantante aseguró que prefiere no escucharlo. “No, elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera”, expresó. Además, intentó bajar el tono de la controversia y pidió: “Dejémoslo tranquilo al pibe”.

El tema generó repercusiones luego de que Luck Ra compartiera un video promocional en el que aparece junto a Khea. En la grabación, ambos hacen referencia a la frase “Hola perdida”, uno de los éxitos del cordobés, antes de introducir el concepto de su nueva canción: “Ya fue ‘Hola perdida’, amigo. Ahora es ‘El que se la queda pierde’”.

La publicación también provocó una reacción de Tiago PZK, actual pareja de La Joaqui, quien compartió una imagen en redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta burlona al anuncio. Sin embargo, el cantante eliminó el posteo poco después. Al ser consultada sobre si le había pedido que lo borrara, la artista lo negó: “No, no, él es... el gordo hace lo que quiere. Él es así”.

Sobre la posibilidad de que la canción estuviera dirigida a ella, La Joaqui respondió con cautela: “No lo sé. Tal vez él se siente así”. También reconoció que, como cualquier persona, puede sentirse afectada por determinadas situaciones. “Obviamente, hay cosas que a uno le pueden doler o no”, señaló.

La contundente respuesta de La Joaqui

Durante la entrevista, la cantante también descartó la posibilidad de responderle a Luck Ra con una canción. Ante la pregunta sobre si haría algo similar, fue tajante: “No, ni en pedo”. En ese sentido, aclaró que no siente que el lanzamiento sea necesariamente un ataque personal y sostuvo que la interpretación surgió, en parte, por la repercusión que tuvo entre los medios.

Además, explicó que su tema Yakuza, publicado durante el período de la separación, no fue una respuesta calculada a la ruptura. “Lo venía trabajando hace dos meses ya”, precisó. También recordó que algunas de sus canciones cuentan historias ficticias y no necesariamente reflejan experiencias personales.

El momento más directo llegó cuando el cronista le preguntó qué contestaría si su expareja le dijera “el que se la queda pierde”. La artista no dudó y dejó una frase contundente: “No le respondería en una canción. Es una persona con la que dormí dos años. ¿Cómo le voy a decir algo así?”.

Finalmente, La Joaqui dejó en claro que, si tuviera algo para decirle al cantante, preferiría hacerlo en privado. “En privado sin duda le escribo”, concluyó.