Firmaron un acuerdo para fortalecer la formación quirúrgica de profesionales de la salud

El convenio, firmado por la Provincia y el Consejo Médico, permitirá incorporar prácticas de simulación clínica y quirúrgica en la formación de residentes de ginecología y cirugía general, con el objetivo de mejorar las habilidades profesionales y la calidad de la atención sanitaria.

Hoy 19:36

El Gobierno de Santiago del Estero y el Consejo Médico de la provincia firmaron este jueves un protocolo de asistencia técnica especializada destinado a fortalecer la formación de profesionales de la salud, mediante la incorporación de prácticas de simulación clínica y quirúrgica en los programas de residencias médicas.

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El acuerdo se enmarca en las acciones impulsadas por el gobernador Elías Suárez y busca mejorar la capacitación de los residentes de las especialidades de ginecología y cirugía general, brindándoles herramientas para desarrollar habilidades técnicas en entornos de simulación antes de aplicarlas en la atención de pacientes.

La firma estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Salud, Natividad Nassif; el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille; y el presidente del Consejo Médico, David Jarma.

También participaron el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, directores de hospitales e integrantes del Consejo Médico.

La simulación quirúrgica como herramienta de formación

Durante el encuentro, el presidente del Consejo Médico, David Jarma, destacó la importancia de incorporar nuevas metodologías de enseñanza en las residencias médicas.

En ese sentido, consideró fundamental el acuerdo porque permitirá “la incorporación curricular dentro del programa de las residencias médicas de la simulación clínica y quirúrgica”.

Asimismo, señaló que esta modalidad constituye una “herramienta pedagógica trascendente para que el profesional en formación pueda demostrar la competencia adquirida”.

Por su parte, la ministra de Salud, Natividad Nassif, explicó que el convenio permitirá ampliar las oportunidades de capacitación tanto para los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) como para los médicos que buscan especializarse.

La funcionaria destacó que los profesionales podrán desarrollar prácticas mediante simuladores quirúrgicos en un centro implementado por el Consejo Médico, favoreciendo el entrenamiento y el perfeccionamiento de sus competencias.

Un trabajo conjunto para mejorar la atención sanitaria

A su turno, el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, remarcó que esta iniciativa forma parte de una política provincial orientada a fortalecer los vínculos con colegios y consejos profesionales, mediante espacios de cooperación y asistencia técnica especializada.

"Es muy grato para nosotros avanzar en la articulación, pero también en un trabajo mancomunado que arroje este tipo de resultados y que permita, por un lado, la formación a los residentes de la carrera de Medicina, pero también de manera prioritaria y primordial, optimizar el servicio de salud con profesionales que van a estar mejor entrenados con este tipo de instancias", expresó.

De esta manera, la Provincia y el Consejo Médico avanzan en una propuesta de formación especializada que busca fortalecer la preparación de los futuros especialistas y contribuir a una atención sanitaria más segura y de calidad para los santiagueños.