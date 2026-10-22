Contundente triunfo de Franja Morada en las elecciones estudiantiles de la UCSE

La agrupación obtuvo el 70,16% de los votos en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas. Sofía Anabel Arias y Juan Ignacio Sánchez fueron elegidos como consejeros académicos estudiantiles para los próximos dos años.

Hoy 20:18

La agrupación estudiantil Franja Morada consiguió una contundente victoria en las elecciones realizadas este miércoles en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), donde se eligieron los representantes estudiantiles ante el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas.

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En una jornada democrática que contó con la participación de estudiantes de la institución, Franja Morada se impuso con el 70,16% de los votos, logrando una amplia diferencia sobre la Alianza Representativa Estudiantil, que obtuvo el 29,84%.

De esta manera, la agrupación ganadora consiguió el respaldo mayoritario de los electores y aseguró su representación estudiantil en el órgano académico de la facultad durante los próximos dos años.

Como resultado de los comicios, Sofía Anabel Arias y Juan Ignacio Sánchez fueron elegidos como consejeros académicos estudiantiles, quienes tendrán la responsabilidad de representar a sus compañeros durante el período correspondiente.

Las elecciones permitieron renovar la representación del alumnado en uno de los espacios institucionales de participación de la universidad, donde los estudiantes cuentan con la posibilidad de expresar sus inquietudes y contribuir a la vida académica de la facultad.