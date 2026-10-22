El Parlamento del Norte Grande fijó postura sobre la crítica coyuntura económica y social del país

Durante un encuentro realizado en Corrientes y encabezado por el vicegobernador santiagueño Carlos Silva Neder, representantes de diez provincias analizaron la situación económica y social del país. También plantearon la necesidad de garantizar inversiones ferroviarias para mejorar la competitividad del norte argentino.

Hoy 20:51

En el marco de la 60ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, la Junta Ejecutiva del organismo se reunió en la provincia de Corrientes para analizar la situación económica y social del país y avanzar en una postura conjunta frente a las dificultades que atraviesan las economías regionales.

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El encuentro estuvo encabezado por el presidente del organismo y vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, quien condujo las deliberaciones de los representantes legislativos de las diez provincias del Noroeste (NOA) y Nordeste Argentino (NEA).

Durante la reunión, los participantes manifestaron su preocupación por la contracción económica, la pérdida del poder adquisitivo y las desigualdades en materia de infraestructura, problemáticas que afectan especialmente a las provincias del norte del país.

En ese sentido, los integrantes del Parlamento destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre las provincias para impulsar respuestas conjuntas que permitan reducir las asimetrías regionales y promover el desarrollo económico y social.

Reclamo por inversiones en el Belgrano Cargas

Uno de los principales planteos de la jornada estuvo relacionado con el futuro del sistema ferroviario y su impacto sobre la producción regional.

Los presidentes de las diez Uniones Industriales del Norte Grande presentaron un documento en el que expresaron su preocupación por las condiciones de la licitación del Belgrano Cargas, particularmente por la posibilidad de que las inversiones en ramales estratégicos, como el C14 y el C15, queden a criterio de la futura concesionaria privada.

Los representantes industriales consideraron inadmisible que estas obras sean optativas y advirtieron que esa situación podría profundizar las desigualdades entre las distintas regiones del país.

En consecuencia, solicitaron al Gobierno nacional revisar los pliegos de licitación e incorporar compromisos obligatorios de inversión que permitan modernizar la infraestructura ferroviaria y mejorar la integración logística de las provincias norteñas.

Además, señalaron que concentrar las obras únicamente en los corredores de mayor rentabilidad podría perjudicar la competitividad de las economías regionales y limitar sus posibilidades de crecimiento.

La situación de la Isla Apipé y el pedido de intervención nacional

Durante el encuentro también expuso el senador nacional por Corrientes y exgobernador provincial, Dr. Gustavo Valdés, quien abordó la situación territorial de la Isla Apipé.

El legislador explicó las particularidades geográficas y jurisdiccionales de este territorio argentino, que se encuentra rodeado por aguas bajo jurisdicción paraguaya, y advirtió sobre las dificultades que esta condición genera para sus habitantes.

En ese contexto, Valdés solicitó la intervención de la Cancillería y del Gobierno nacional para revisar las cuestiones diplomáticas vinculadas con los límites, garantizar la libre navegación y proteger los derechos de los pobladores.

También remarcó la necesidad de adoptar medidas que permitan asegurar el ejercicio efectivo de la soberanía argentina y mejorar las condiciones de seguridad y circulación de quienes viven en la isla.

Participación de organizaciones sociales y sectores productivos

La agenda institucional incluyó la participación de representantes de distintas organizaciones y entidades vinculadas con el desarrollo productivo, la salud y la actividad económica.

Entre ellas estuvieron integrantes de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), de AHF Argentina, organización dedicada a la prevención y atención integral del VIH; de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes.

Asimismo, participó el ingeniero Benicio Szymula, de Chaco, en el marco de una agenda centrada en la logística y la infraestructura como condiciones fundamentales para el desarrollo regional.

Amplia representación de las provincias del Norte Grande

La reunión encabezada por Carlos Silva Neder contó con una importante representación institucional de las provincias que integran el Parlamento del Norte Grande.

Estuvieron presentes los vicegobernadores Pedro Braillard Poccard (Corrientes), Antonio Marocco (Salta), Alberto Bernis (Jujuy) y Miguel Ángel Acevedo (Tucumán).

También participaron el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano; la presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco, Carmen Delgado; el vicepresidente primero del Senado correntino, Henry Fick; el senador provincial de Catamarca, Félix Gerez; el diputado provincial por La Rioja, Federico Sbiroli; y el secretario parlamentario del organismo, Dr. Luis Herrera.

Por su parte, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, expresaron mediante comunicaciones oficiales su acompañamiento a las actividades del Parlamento.

De esta manera, el Parlamento del Norte Grande reafirmó su intención de sostener una agenda federal común, centrada en la defensa de las economías regionales, el fortalecimiento de la infraestructura y la búsqueda de soluciones conjuntas frente a la situación económica y social del país.