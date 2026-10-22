EN VIVO I Estudiantes visita a Flamengo en el Maracaná por un lugar en la final de la Copa Libertadores

El Pincha buscará dar el golpe en Brasil luego del empate sin goles en La Plata. El encuentro comenzará a las 21.30 y definirá al rival de Palmeiras en la gran final del certamen continental.

Hoy 20:14

Estudiantes de La Plata afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de la temporada cuando visite a Flamengo, desde las 21.30, en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

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La serie llega completamente abierta después del empate 0-0 registrado en el estadio UNO de La Plata. El ganador del encuentro conseguirá el boleto a la gran final, donde ya espera Palmeiras, que eliminó por penales a Fluminense.

El conjunto argentino intentará hacerse fuerte en territorio brasileño y alcanzar una nueva definición continental, mientras que Flamengo buscará aprovechar su localía para defender el título conseguido en la edición anterior.

Cómo llegan Flamengo y Estudiantes

Flamengo atraviesa un buen presente en el campeonato brasileño, donde lidera la tabla con 67 puntos. El equipo dirigido por Leonardo Jardim llega con dos victorias consecutivas, luego de superar 1-0 a Fluminense y 3-0 a Bahía.

Sin embargo, en el encuentro de ida no logró imponer su habitual funcionamiento ofensivo y terminó sin remates al arco defendido por Fernando Muslera.

De cara a la revancha, el entrenador mantiene algunas dudas relacionadas con el estado físico de sus futbolistas. Giorgian de Arrascaeta continúa recuperándose de una operación por una fractura en la muñeca izquierda, mientras que Saúl Ñíguez y Ayrton Lucas serán evaluados. Danilo, en tanto, quedó descartado.

Por su parte, Estudiantes llega con la ilusión de conseguir una clasificación histórica en el Maracaná. El equipo conducido por Alexander Medina logró neutralizar al conjunto brasileño en La Plata y contó con oportunidades para quedarse con la victoria.

Para este compromiso, el entrenador recuperará a Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes cumplieron sus respectivas sanciones. Además, Marcos Rojo quedó habilitado por la Conmebol y podrá integrar la convocatoria.

El presente del Pincha en el ámbito local no es el mejor, ya que ganó apenas uno de sus últimos siete encuentros y ocupa el décimo puesto de la Zona A. No obstante, mantiene intactas sus aspiraciones internacionales.

“Faltan noventa y tantos minutos para soñar. Vamos en busca de ello. Creemos mucho en nuestro potencial, en nuestro equipo. Nadie nos regaló nada, llegamos acá por mérito propio”, expresó Medina en la previa del decisivo enfrentamiento.

Las probables formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios o Joaquín Correa, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

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