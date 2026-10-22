Conceden la eximición de prisión al empresario acusado de abuso, encierro y torturas

La jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, hizo lugar al planteo de la defensa y dispuso que el imputado continúe en libertad, bajo estrictas medidas restrictivas.

Hoy 06:44

La Justicia concedió la eximición de prisión a un empresario local denunciado por presuntos abusos sexuales, encierro y torturas físicas contra su expareja. La resolución fue adoptada por la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, quien hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso que el acusado permanezca en libertad mientras avanza la causa.

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Sin embargo, la magistrada estableció medidas restrictivas, entre ellas la prohibición absoluta de acercarse y mantener contacto con la denunciante.

Dos investigaciones para esclarecer las denuncias

La causa se inició a partir de las graves acusaciones formuladas por una mujer que aseguró haber mantenido una relación de cuatro años con el empresario, vínculo que terminó meses atrás. Según su denuncia, durante ese período habría sufrido agresiones, episodios de encierro, vejaciones y torturas físicas.

Debido a la naturaleza de los hechos denunciados, la investigación fue dividida en dos legajos independientes, con el objetivo de profundizar el análisis de cada una de las conductas señaladas.

El expediente correspondiente a los presuntos hechos de violencia de género quedó a cargo de la fiscal Silvia Jaime, quien deberá investigar las agresiones y las supuestas torturas físicas. En tanto, la fiscal Vanina Aguilera, al frente de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, tendrá a su cargo la investigación de los presuntos abusos sexuales.

Los fundamentos de la resolución

Al resolver el planteo de la defensa, la jueza Carolina Salas tuvo en cuenta que las denuncias refieren a episodios ocurridos tiempo atrás y valoró los elementos incorporados hasta el momento al expediente, que se sustenta principalmente en las declaraciones de las denunciantes.

La concesión de la eximición de prisión no implica el cierre de la causa ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del empresario, sino que le permite afrontar el proceso en libertad, sujeto al cumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia.

Como parte de las medidas destinadas a esclarecer los hechos, las fiscalías intervinientes prevén tomar declaración a las partes y a los testigos, además de disponer pericias y otras diligencias probatorias para avanzar en la investigación de las graves acusaciones.