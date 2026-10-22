Jessica Chastain volverá a trabajar junto a Al Pacino en una adaptación de El rey Lear

La actriz destacó la influencia decisiva que tuvo el protagonista de "El padrino" en su carrera. Ambos compartirán pantalla en una nueva versión cinematográfica de la tragedia de William Shakespeare, prevista para 2027.

Hoy 07:38

Jessica Chastain y Al Pacino volverán a trabajar juntos en una adaptación cinematográfica de El rey Lear, la célebre tragedia de William Shakespeare. El proyecto reunirá nuevamente a los dos intérpretes, cuyo vínculo profesional comenzó cuando el actor descubrió el talento de Chastain y la convocó para protagonizar una puesta teatral de Salomé, de Oscar Wilde.

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En una entrevista, Chastain recordó el papel fundamental que tuvo Pacino en su formación artística y lo definió como una de las personas que más influyeron en su carrera. El encuentro entre ambos se produjo en 2006, cuando el actor preparaba su adaptación teatral de Salomé, con dirección de Estelle Parsons.

En aquel momento, Chastain todavía no era una figura reconocida dentro de la industria cinematográfica. Sin embargo, Pacino quedó impresionado por sus condiciones interpretativas y le ofreció el papel protagónico junto a él.

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La actriz destacó especialmente la disposición del intérprete para mostrar sus emociones más vulnerables y explorar los aspectos menos cómodos de sus personajes. Según explicó, esa apertura constituye una cualidad poco habitual y representa una valiosa enseñanza para quienes comparten el trabajo actoral con él.

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Chastain considera a Pacino un maestro y una figura decisiva en su desarrollo profesional. Su admiración no se limita a su trayectoria artística, sino que también alcanza su manera de abordar la interpretación y construir personajes complejos.

El nuevo proyecto los reunirá en El rey Lear, una de las obras más reconocidas de Shakespeare, centrada en un monarca que decide repartir su reino entre sus hijas y desencadena una tragedia familiar marcada por la ambición, la traición y la pérdida.

La adaptación cinematográfica, prevista para 2027, será una nueva oportunidad para que ambos actores compartan un proyecto después de la experiencia teatral que marcó el comienzo de su relación profesional.