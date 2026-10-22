Personal de la UNSE podrá acceder a becas del 70% para estudiar en una universidad española desde Santiago

A través de un convenio con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), docentes, nodocentes, personal de gestión y sus familiares podrán acceder a estudios de posgrado en modalidad virtual. La propuesta contempla programas de distintas disciplinas, pagos en pesos y posibilidades de financiación.

Hoy 00:26

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) firmó un convenio de colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), de España, que permitirá a integrantes de su comunidad universitaria y a sus familiares acceder a más de 220 maestrías online con becas que cubren el 70% del arancel.

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La iniciativa está destinada a docentes, nodocentes y personal de gestión de la UNSE, pero incorpora un beneficio particular: también podrán acceder sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, entre ellos padres, hijos, hermanos y nietos.

Josefina Reyes, responsable del área de Relaciones Internacionales de la UNSE, brindó detalles del acuerdo durante una entrevista en Radio Universidad y destacó que se trata de una oportunidad de formación especialmente importante en el actual contexto económico.

“Es la primera vez, en nuestro caso, que se firma un convenio de tal magnitud y con ese tipo de características”, señaló Reyes en diálogo con Radio Universidad, al explicar que la propuesta busca ampliar las posibilidades de profesionalización del personal universitario.

Amplia oferta y completamente virtual

La Universidad Internacional de La Rioja desarrolla su actividad académica a través de aulas virtuales, lo que permitirá a los beneficiarios cursar sus estudios desde Santiago del Estero, sin necesidad de trasladarse a España.

La oferta comprende maestrías en educación, ingeniería, tecnología, ciencias de la salud, ciencias económicas, derecho, humanidades, comunicación, marketing, administración de empresas, ciencias políticas, relaciones internacionales y ciberseguridad, entre otras áreas.

Según explicó Reyes, otro de los aspectos atractivos de la propuesta es que las maestrías tienen una duración de un año.

En cuanto a las condiciones económicas, precisó que los beneficiarios podrán abonar el porcentaje restante del arancel en pesos argentinos y que, de acuerdo con la información recibida, existirían opciones de financiación de hasta 24 cuotas.

La responsable de Relaciones Internacionales destacó especialmente la extensión del beneficio a los familiares de los trabajadores universitarios, una característica que consideró poco habitual en este tipo de acuerdos.

Sin cupos establecidos

Durante la entrevista, Reyes aclaró que las becas correspondientes a las maestrías no tienen un cupo específico asignado a la UNSE.

También explicó que las inscripciones se realizan a través de un enlace exclusivo para la comunidad universitaria, publicado en los canales institucionales. Los interesados deberán ingresar sus datos y posteriormente serán contactados por un asesor de UNIR para continuar con la gestión individual.

Las fechas de inicio varían según la carrera elegida, por lo que se recomienda consultar las condiciones particulares de cada programa.

Respecto de la validez de los títulos, Reyes indicó que cuentan con reconocimiento académico, aunque advirtió que, para determinadas profesiones, será necesario verificar los requisitos específicos para el ejercicio profesional en Argentina.

Capacitaciones gratuitas

El acuerdo contempla, además, la posibilidad de acceder a futuras convocatorias de cursos de formación continua destinados al personal académico y administrativo.

A diferencia de las maestrías, estas capacitaciones serían completamente gratuitas, aunque con cupos limitados. Entre las temáticas mencionadas figuran liderazgo y gestión de equipos, competencias docentes y diseño de materiales didácticos para la educación virtual.

Reyes explicó que estas propuestas suelen organizarse por períodos y que la UNSE difundirá las convocatorias cuando se encuentren disponibles.

Las personas interesadas en conocer la oferta de maestrías y los requisitos de acceso podrán consultar los canales oficiales de la UNSE y del área de Relaciones Internacionales, donde se encuentra publicado el enlace exclusivo para acceder a los beneficios del convenio.