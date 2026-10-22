Coty Romero presentó a su nuevo novio con una romántica foto: quién es el joven que conquistó su corazón

La exparticipante de Gran Hermano confirmó su nueva relación con una romántica foto en redes sociales. Tras su separación de Nacho Castañares, la correntina encontró nuevamente el amor en un joven vinculado al sector automotor.

Hoy 00:32

Coty Romero volvió a apostar al amor y sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a su nuevo novio, Luciano Picasso. Después de varios meses de rumores y especulaciones, la exparticipante de Gran Hermano decidió dejar de lado el misterio y compartir una romántica imagen junto al joven que conquistó su corazón.

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La confirmación llegó a través de una fotografía publicada en sus historias de Instagram. En la postal, Coty aparece abrazada a Luciano frente al espejo de un ascensor, una imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y terminó de confirmar las versiones sobre su presente sentimental.

De esta manera, la influencer correntina inicia una nueva etapa en su vida amorosa, luego de su separación de Nacho Castañares, también exparticipante de Gran Hermano, con quien terminó su relación a principios de febrero de 2025.

Quién es Luciano Picasso, el nuevo novio de Coty Romero

A diferencia de la mediática, Luciano Picasso mantiene un perfil alejado de las cámaras y la exposición pública. Su cuenta de Instagram es privada y cuenta con aproximadamente mil seguidores.

En el ámbito laboral, el joven se desempeña desde hace varios años en el sector automotor, especialmente en la comercialización de repuestos para vehículos.

Además, incursionó en el mundo del marketing digital con un emprendimiento propio: una aplicación destinada a conectar marcas con creadores de contenido e influencers de distintos países de América Latina.

Aunque hasta ahora había preferido mantenerse fuera del foco mediático, su relación con Coty despertó la curiosidad de los seguidores de la influencer.

Las primeras pistas del romance

Los rumores sobre una posible relación comenzaron durante el Mundial de Fútbol 2026, cuando Romero viajó para alentar a la Selección argentina y compartió parte de su experiencia junto a Luciano.

Posteriormente, un video publicado en TikTok alimentó todavía más las sospechas. En las imágenes, el joven se acercaba a Coty mientras ella miraba a cámara y le daba un beso, dejando entrever la cercanía que existía entre ambos.

Sin embargo, ninguno había confirmado públicamente el noviazgo hasta ahora. La reciente fotografía en Instagram terminó por despejar las dudas y oficializar la relación.

Un gran momento personal para Coty Romero

La confirmación de su nuevo romance llega en medio de una etapa de importantes cambios para la correntina, quien recientemente también celebró la compra de su primera casa en su provincia natal.

En una entrevista, Coty contó que logró concretar ese sueño gracias a sus ahorros y al dinero que recibió por participar en el reality español La cárcel de los gemelos.

“Me pagaron súper bien, en euros. Me compré mi casa gracias a eso, imaginate”, expresó al recordar aquella experiencia.

A cuatro años de su participación en Gran Hermano 2022, Romero continúa consolidando su carrera en los medios y las redes sociales. Ahora, a sus logros profesionales y personales, se suma un nuevo capítulo sentimental que decidió compartir con sus millones de seguidores.