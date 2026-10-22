Diputados: la nueva ley de discapacidad obtuvo media sanción con amplio respaldo opositor

La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, luego de que el oficialismo aceptara modificaciones reclamadas por la oposición. Ahora deberá ser debatida en el Senado.

Hoy 01:19

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada de este jueves el proyecto de una nueva ley de discapacidad impulsado por La Libertad Avanza, luego de una extensa negociación con bloques de la oposición. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, por lo que consiguió la media sanción y continuará su recorrido legislativo en el Senado.

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El acuerdo se alcanzó después de que el oficialismo aceptara una serie de modificaciones reclamadas por legisladores de distintos espacios, entre ellos el bloque Argentina Federal, que había planteado cambios para garantizar mayor previsibilidad sobre el financiamiento, la continuidad de las prestaciones y la cobertura de las personas con discapacidad.

Uno de los protagonistas de las negociaciones fue el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, quien presentó propuestas para introducir modificaciones al dictamen de mayoría. Tras la presentación de esos cambios, el diputado libertario Gerardo Huesen anunció que el oficialismo aceptaría las modificaciones, lo que permitió destrabar las conversaciones y ampliar el respaldo parlamentario.

La iniciativa aprobada lleva el nombre de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad y busca establecer un régimen permanente de protección, en lugar de mantener el carácter transitorio de la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué cambios contempla la nueva ley de discapacidad?

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo, para los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). También mantiene la posibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo registrado o una actividad como monotributista, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La iniciativa conserva, además, el nomenclador único de prestaciones y mecanismos de actualización periódica de los aranceles. También contempla la continuidad de la cobertura de salud a través del Plan Federal Incluir Salud para los titulares de las pensiones correspondientes.

Entre las modificaciones incorporadas durante las negociaciones se encuentran mayores precisiones sobre el financiamiento del sistema, la compatibilidad de las pensiones con programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y garantías vinculadas con la continuidad de la cobertura médica.

Otro de los puntos busca establecer mayores certezas sobre los recursos destinados al sector. El proyecto contempla que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no sea inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

También se incorporó una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, con un plazo máximo de 30 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

El respaldo opositor y las diferencias con el Gobierno

El entendimiento alcanzado en Diputados representó un cambio en las negociaciones, ya que inicialmente los bloques opositores impulsaban una iniciativa distinta, destinada a prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

Con las modificaciones aceptadas por La Libertad Avanza, distintos sectores de la oposición acompañaron el proyecto oficialista. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó que la propuesta incorpora buena parte de los contenidos de la ley de emergencia aprobada anteriormente y consideró que el acuerdo alcanzado era perfectible.

Desde ese espacio, el diputado Juan Marino también anticipó el acompañamiento en general, aunque reclamó garantías sobre la aplicación de la normativa y cuestionó los artículos del Presupuesto 2027 que, según sostuvo, podrían afectar los derechos de las personas con discapacidad.

Pese al amplio respaldo obtenido, persisten diferencias sobre el financiamiento y la implementación efectiva de las medidas. Legisladores opositores advirtieron que la aprobación de la norma deberá estar acompañada por partidas presupuestarias suficientes y por el cumplimiento de las obligaciones con los prestadores.

Con la media sanción obtenida en la Cámara baja, el proyecto deberá ser debatido posteriormente en el Senado para completar su trámite legislativo. Hasta entonces, no se convertirá en ley.

Una sesión maratónica con otros proyectos aprobados

La votación por discapacidad formó parte de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, que comenzó el miércoles y se prolongó durante la madrugada del jueves con un amplio temario.

Entre las iniciativas aprobadas se encuentra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto fue aprobado con modificaciones, por lo que deberá regresar al Senado para continuar su tratamiento.

También recibieron aprobación los proyectos destinados a crear un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y a incorporar nuevas figuras penales vinculadas con el vandalismo rural.

El sistema de trazabilidad busca reforzar los controles sobre medicamentos considerados críticos, mientras que la iniciativa sobre vandalismo rural propone incorporar al Código Penal nuevas figuras y sanciones vinculadas con daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria.

Diputados comenzó a debatir el endeudamiento familiar

Tras la aprobación del proyecto de discapacidad, la Cámara baja avanzó con el tratamiento de las iniciativas relacionadas con el endeudamiento familiar y la morosidad de los hogares argentinos, otro de los asuntos centrales de la sesión.

En este punto persisten diferencias entre el oficialismo y la oposición. Mientras La Libertad Avanza impulsa medidas vinculadas con la educación financiera, la transparencia en los créditos y la prevención de fraudes, otros bloques proponen herramientas de alivio financiero y mecanismos de refinanciación para las personas que enfrentan dificultades para pagar sus deudas.

El debate sobre el endeudamiento familiar continuaba durante la madrugada, en una sesión marcada por las negociaciones entre los distintos espacios políticos y por las diferencias en torno de las medidas económicas y sociales que se buscan impulsar en el Congreso Nacional.