Javier Casanova sufre descompensación y se retrasa audiencia por narcotráfico

Javier 'Chuky' Casanova, implicado en un caso de narcotráfico, sufrió una descompensación médica que obligó a reprogramar su audiencia en Tucumán para la próxima semana.

Hoy 01:26

El caso de Javier 'Chuky' Casanova ha tomado un giro inesperado tras su descompensación médica durante una audiencia crucial relacionada con narcotráfico. Este incidente ocurrió en el Tribunal Oral Federal, donde se esperaba que la jueza Liliana Snopek revisara un acuerdo entre la fiscalía y la defensa que implicaba una pena de tres años de prisión efectiva por tenencia simple de estupefacientes.

La situación de salud del imputado, quien experimentó un pico de presión, llevó a la magistrada a solicitar la intervención del cuerpo médico forense, lo que resultó en la reprogramación de la audiencia para el próximo martes. Este retraso es significativo, dado que el acuerdo podría llevar a la primera condena de Casanova en el marco de su participación en el narcotráfico en Tucumán.

Casanova, de 30 años, ha sido identificado por las autoridades como uno de los referentes del narcotráfico en la región, y su nombre ha estado vinculado a varios incidentes violentos, incluyendo enfrentamientos con Santiago “Cara i' Gota” Villafañe. Estas disputas han resultado en múltiples víctimas fatales y han generado un clima de inseguridad en el barrio Oeste II, donde se disputan las rutas de venta de drogas.

El conflicto de Casanova no se limitó a su territorio; se extendió a la barra brava de San Martín, lo que complicó aún más su situación. En diciembre de 2024, se hizo pública una bandera en el estadio de La Ciudadela que relacionaba a Casanova y Walter "Petiso David" Lobos con el narcotráfico, lo que intensificó la atención mediática sobre su figura.

La causa actual se originó en una balacera durante una fiesta electrónica en el Día de la Primavera de 2025, donde Casanova fue identificado junto a otros involucrados en el narcotráfico. El fiscal Mariano Fernández lideró la investigación, que culminó en una serie de allanamientos el 25 de septiembre de ese año, donde se encontraron evidencias que incluían dosis de cocaína y armas de fuego en su domicilio.

En el curso de la investigación, la fiscalía advirtió sobre un posible lavado de activos, dado que Casanova, aunque afirmaba dedicarse a la compraventa de chatarra, mostraba un estilo de vida que incluía joyas y contratación de artistas. Esto llevó a la fiscalía de Narcomenudeo a procesarlo por tenencia con fines de comercialización, aunque posteriormente se modificó la calificación a tenencia simple de estupefacientes debido a la falta de pruebas.

El defensor de Casanova, Fernando Sánchez Domínguez, propuso un juicio abreviado que fue aceptado por el Ministerio Público Fiscal. A pesar de la situación médica que ha pospuesto la homologación del acuerdo, si se aprueba, Casanova aceptará los cargos y se comprometerá a realizar una donación al Hospital de Niños, entre otras condiciones. La jueza Snopek deberá decidir sobre este acuerdo el martes, lo que podría marcar un hito en la carrera judicial de Casanova mientras enfrenta otra causa en Jujuy.