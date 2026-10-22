El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 22 de octubre: jornada inestable, probabilidad de lluvias y una máxima de 30 °C

Se espera una mínima de 20 °C, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, chaparrones por la tarde y cielo mayormente nublado hacia la noche.

Hoy 01:45

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 22 de octubre una jornada inestable en Santiago del Estero, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana y una temperatura máxima de 30 °C. Según el pronóstico oficial, durante la tarde podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la noche el cielo estará mayormente nublado.

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La temperatura mínima prevista es de 20 °C. Durante la madrugada se esperan registros cercanos a los 20 °C, mientras que por la mañana el termómetro marcará alrededor de 23 °C, antes de ascender hasta alcanzar la máxima durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 26 °C.

Cómo estará el tiempo durante la jornada

En cuanto a las condiciones del cielo, se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde podrían registrarse chaparrones. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado.

El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde. Por la noche, esa posibilidad descenderá a un rango de entre el 0% y el 10%. En tanto, el viento soplará a velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del este durante la madrugada y la mañana, del sur por la tarde y nuevamente del este durante la noche.

Cómo seguirá el tiempo el viernes

Para este viernes 23 de octubre, el pronóstico extendido del SMN anticipa una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C. Se esperan chaparrones durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde predominará el cielo nublado.

Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.