Pondrán en marcha un nuevo ciclo de capacitación para emprendedores

El evento buscará fortalecer proyectos productivos y brindar herramientas para el desarrollo de iniciativas locales.

Hoy 22:37

La Municipalidad de la Capital, a través del Área de Economía Social, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario, pondrá en marcha el Ciclo de Capacitación para Emprendedores, destinado a fortalecer proyectos productivos y brindar herramientas para el desarrollo de iniciativas locales.

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El primer encuentro se realizará el martes 27 de octubre, de 15 a 18, en la Casa de la Cultura del Bicentenario, ubicada en la intersección de las calles Olaechea y Mendoza, en el parque Aguirre.

Durante la jornada se abordarán temáticas vinculadas con la estructura de costos, la determinación del precio de venta, el marketing tradicional y digital, y el desarrollo de emprendimientos con propósito.

La propuesta tiene como objetivo acompañar a los emprendedores mediante conocimientos y herramientas prácticas que contribuyan al crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de sus proyectos.