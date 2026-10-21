Confirman la prisión perpetua para Diego Garzón por el asesinato de Nahiara Gorosito

La Cámara de Apelaciones ratificó por unanimidad la condena dictada en octubre de 2024 por el crimen de la joven, asesinada de una puñalada durante un robo en una parada de colectivos de La Banda.

Hoy 07:15

La Cámara de Apelaciones confirmó por unanimidad la condena a prisión perpetua para Diego Antonio Garzón, declarado culpable del asesinato de Nahiara Ayelén Gorosito, a quien apuñaló en el corazón para robarle el celular. El tribunal rechazó los planteos de la defensa y dejó firme la pena impuesta en octubre de 2024.

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El fallo fue dictado por las juezas María Gabriela Núñez, Inés Zamora y Olga Gay de Castellanos, quienes analizaron los argumentos presentados por los abogados del condenado para intentar reducir la pena.

El crimen ocurrió el 6 de enero de 2022, alrededor de las 18, en una parada de colectivos de La Banda. Según se estableció durante el proceso judicial, Garzón abordó a la joven con la intención de sustraerle el teléfono celular. Ante la resistencia de la víctima, le asestó una puñalada en el tórax izquierdo con un arma blanca.

Nahiara Gorosito.

La lesión atravesó el corazón, un pulmón y el hígado de Gorosito, quien sufrió un shock hipovolémico irreversible y murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Los argumentos de la defensa

Tras la condena inicial, la defensa apeló el fallo y sostuvo que el hecho debía encuadrarse como homicidio en ocasión de robo, al considerar que la muerte no había sido intencional. Con esa calificación, buscaba una pena menor, de entre 10 y 25 años de prisión.

Sin embargo, la fiscalía, representada por la doctora Ximena Jerez, y la querella sostuvieron que el acusado había empleado violencia letal para concretar el robo y garantizar su impunidad.

Entre los elementos analizados por el tribunal también se incluyeron las acciones posteriores al crimen. De acuerdo con lo acreditado en la causa, Garzón regresó a su domicilio, se bañó, se cambió de ropa y quemó la campera que llevaba puesta. Además, entregó el teléfono sustraído a su hermano para que intentara venderlo.

Las magistradas consideraron que estas circunstancias, junto con las restantes pruebas reunidas durante la investigación, respaldaban la responsabilidad penal del acusado. Entre las evidencias se destacó la presencia de ADN de Garzón en el celular recuperado.

El tribunal ratificó el dolo homicida

Al revisar los planteos defensivos, la Cámara concluyó que Garzón actuó con dolo homicida, al dirigir un arma blanca hacia una zona vital del cuerpo de la víctima. Las juezas señalaron que la intención de matar para concretar un robo no requiere necesariamente una planificación prolongada, sino que puede surgir de manera súbita durante el hecho.

El tribunal también desestimó los cuestionamientos relacionados con supuestas contradicciones entre los testimonios, al considerar que las diferencias en los recuerdos de quienes presenciaron un episodio traumático no invalidan, por sí solas, sus declaraciones.

Con esta resolución, la Cámara confirmó la validez del proceso y la valoración de las pruebas realizada en la sentencia original.

De esta manera, quedó firme la condena a prisión perpetua contra Diego Antonio Garzón por homicidio agravado criminis causa, en concurso real con robo simple, por el asesinato de Nahiara Gorosito.