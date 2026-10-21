Milei descartó acciones bélicas en Malvinas y aseguró que la ocupación inglesa "representa un riesgo para la región"

En un foro económico en España, el Presidente aseguró que seguirá haciendo el reclamo de soberanía por la vía diplomática. A su vez, señaló que “aquellos que quieran hacer negocios en el archipiélago no podrán hacerlo en Vaca Muerta”.

Hoy 07:23

El presidente Javier Milei inició este miércoles su gira por Madrid con una exposición en el Nueva Economía Fórum, donde se refirió a la soberanía de las Islas Malvinas, descartó una solución militar al conflicto con el Reino Unido y advirtió sobre los riesgos que representa la ocupación británica para la región y el control estratégico del Atlántico Sur.

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Durante su presentación, el mandatario reafirmó la posición argentina sobre el archipiélago y sostuvo que el reclamo se fundamenta en razones históricas y geográficas. “Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, afirmó.

En ese sentido, Milei señaló que las islas habían pertenecido a España antes de pasar a formar parte del territorio argentino y sostuvo que la población originaria fue expulsada por los británicos. “Son argentinas, no está bajo ningún tipo de discusión”, remarcó.

Milei insistió en la vía diplomática

Al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir a acciones militares para recuperar el archipiélago, el Presidente fue categórico al descartar esa alternativa y ratificó que su Gobierno continuará con el reclamo por canales diplomáticos.

“Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático. Confiamos en seguir haciendo nuestro reclamo y que por la vía diplomática vamos a recuperar las Malvinas”, expresó.

Además, aseguró que la Argentina mantendrá las negociaciones hasta lograr la restitución de las islas, al considerar que el país es su legítimo soberano.

Por otra parte, el mandatario advirtió sobre las consecuencias geopolíticas de la presencia británica en el archipiélago y vinculó la cuestión con el control estratégico del Atlántico Sur.

“Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña, representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur”, sostuvo.

Finalmente, Milei lanzó una advertencia a las empresas que busquen desarrollar negocios vinculados con las islas. Aseguró que su Gobierno no permitirá que quienes inviertan en Malvinas puedan operar con bajo riesgo en el territorio continental argentino.

“Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente, no podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple”, concluyó.