Daisy Edgar-Jones reveló el curioso método con el que se preparó para interpretar su último personaje

La actriz británica recurrió a la música de Dolly Parton y otros artistas para conectar con las emociones de su personaje en la nueva adaptación de la novela de Jane Austen.

Hoy 07:46

Daisy Edgar-Jones compartió algunos detalles sobre su preparación para interpretar a Elinor Dashwood en la nueva adaptación cinematográfica de Sentido y sensibilidad, la clásica novela de Jane Austen. Para construir a su personaje, la actriz recurrió a la música como una herramienta para explorar sus emociones y comprender mejor sus conflictos internos.

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En una entrevista con Variety durante la presentación de la película en Los Ángeles, Edgar-Jones explicó que creció leyendo las obras de Austen, después de que su madre le regalara sus libros durante la adolescencia. Esa conexión temprana con la autora fue importante para acercarse a una historia que aborda el amor, el crecimiento personal y las tensiones entre los sentimientos y las convenciones sociales.

La actriz interpreta a Elinor, la hermana mayor de la familia Dashwood, una mujer reconocida por su sensatez y su capacidad para mantener sus emociones bajo control. Sin embargo, detrás de esa actitud reservada existe una personalidad profundamente sensible, un aspecto que Edgar-Jones buscó explorar durante la preparación del papel.

“Disfruto mucho interpretar personajes que tienen una gran profundidad interior que quizás los demás pasan por alto, y encontrar maneras de expresarla”, explicó. También destacó la evolución de Elinor y su proceso para sentirse más cómoda al mostrar su costado más apasionado.

La música como herramienta para construir el personaje

Como parte de su preparación, Edgar-Jones elaboró una lista de reproducción inspirada en Elinor, con canciones de artistas de distintas épocas, entre ellos Dolly Parton, Billie Holiday y Minnie Riperton, además de músicos contemporáneos como Alice Phoebe Lou, Julia Jacklin y Jessica Pratt.

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Una de las canciones elegidas fue “Here You Come Again”, de Dolly Parton, que la actriz solía cantar durante los viajes en auto al regresar de la escuela. Para Edgar-Jones, el tema transmite la mezcla de desamor y enojo que puede surgir cuando alguien está enamorado.

La intérprete incluso imaginó cómo reaccionaría Elinor si hubiera vivido en la época de Parton: probablemente habría cantado esa canción a todo pulmón en su habitación, en Barton Cottage, la casa donde transcurre parte de la historia.

La nueva versión de Sentido y sensibilidad también profundiza en la relación entre Elinor y su hermana Marianne, interpretada por Esmé Creed-Miles. El guion, adaptado por Diana Reid, pone especial énfasis en el vínculo entre ambas y en las distintas maneras en que enfrentan sus emociones.

Con esta interpretación, Edgar-Jones vuelve a participar en una adaptación literaria, un terreno en el que ya se destacó con producciones como Normal People y La chica salvaje. En esta ocasión, su desafío consiste en dar vida a un personaje clásico de Jane Austen y mostrar la complejidad emocional que se esconde detrás de su aparente serenidad.