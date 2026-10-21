Osvaldo Granados advirtió sobre la desconfianza hacia la Argentina y la fragilidad de la economía mundial

En su columna de este miércoles el periodista analizó la volatilidad del Riesgo País, las dificultades para recuperar la credibilidad financiera y las perspectivas de crecimiento.

Hoy 08:26

El periodista económico Osvaldo Granados analizó este miércoles, en su columna para Radio Panorama, la situación financiera de la Argentina, la evolución del Riesgo País y las dificultades que enfrenta el Gobierno para recuperar la confianza de los mercados. Además, advirtió sobre la fragilidad de la economía internacional y las incertidumbres que condicionan las inversiones.

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Al referirse a las variaciones del Riesgo País, explicó que el indicador está vinculado con la cotización de los bonos soberanos y señaló que los movimientos recientes reflejaron una fuerte actividad especulativa.

“El Riesgo País se mide por la compra y venta de bonos. Ayer subió, pero después bajó en pocos minutos. Mucha timba; evidentemente todo el mundo salió a comprar, especialmente los especuladores”, sostuvo.

Argentina, entre la solidez fiscal y la falta de confianza

Granados también retomó las declaraciones del economista Ricardo Arriazu, quien destacó la fortaleza fiscal del país, aunque advirtió sobre la falta de credibilidad financiera. Según explicó el periodista, la Argentina cuenta con recursos para afrontar sus vencimientos de deuda, pero arrastra un historial de incumplimientos que sigue pesando sobre su relación con los mercados.

“Hay plata suficiente, pero los vencimientos están muy por debajo de los del mundo. No nos creen porque fuimos estafadores seriales, muchas veces no pagamos la deuda y eso en la historia se paga”, señaló.

Sin embargo, Granados destacó una de las advertencias planteadas por Arriazu: la posibilidad de que las dificultades para afrontar las obligaciones financieras se extiendan a las economías desarrolladas.

En ese sentido, mencionó la situación de varios países europeos, que enfrentan elevados niveles de endeudamiento, dificultades para reducir sus déficits fiscales y mayores gastos militares. Como contraste, indicó que la deuda argentina equivale al 27% del PBI, mientras que en Europa supera el 70%, de acuerdo con las cifras mencionadas en su análisis.

“Más temprano que tarde, el mundo va a ser estafador serial, especialmente Europa”, afirmó, al plantear que la fragilidad fiscal internacional podría profundizarse.

Crecimiento, dólares e inversiones

El periodista también advirtió que la economía argentina todavía está lejos del ritmo de expansión que considera necesario. Según señaló, el país debería crecer a una tasa del 5% anual, impulsado por las exportaciones, pero actualmente se encuentra alrededor del 2%.

En relación con la política cambiaria, cuestionó el volumen de compras de dólares realizado por el Banco Central y sostuvo que las decisiones económicas se toman en un contexto en el que las alternativas disponibles pueden implicar costos importantes.

“A veces hay que elegir entre opciones malas y muy malas”, resumió.

Granados consideró, además, que la situación internacional es especialmente delicada y que la Argentina todavía no consiguió recuperar plenamente la confianza de los inversores. Aunque existen proyectos de inversión de gran magnitud, remarcó que su concreción depende de que haya capital disponible y de que se consoliden las condiciones económicas y políticas.

En ese marco, mencionó las declaraciones del embajador de Estados Unidos, quien vinculó el desarrollo de determinadas inversiones con un triunfo electoral de Javier Milei.

Una referencia a los saqueos en Francia

Hacia el final de su columna, Granados hizo referencia a episodios de saqueos en supermercados de Francia y destacó un detalle sobre los productos que, según relató, no fueron sustraídos.

“En Francia se saquearon supermercados, pero no se llevaron el cerdo ni el alcohol. Es para pensarlo”, expresó.