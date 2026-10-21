Leonel Flores le devolvió la provocación a Vasco con un posteo viral tras la clasificación de Boca a la final

El juvenil de Boca publicó una imagen contra el equipo brasileño en respuesta a una historia previa de Thiago Mendes. Arruabarrena advirtió que hablaría con el delantero y, poco después, la publicación fue eliminada.

Hoy 01:29

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana también tuvo un capítulo de cruces en las redes sociales. Después del triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, que le permitió al Xeneize revertir la serie y avanzar a la definición, Leonel Flores respondió a una provocación que había realizado el capitán del equipo brasileño, Thiago Mendes, tras el partido de ida.

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El antecedente se remonta al encuentro disputado en la Bombonera, donde Vasco se impuso por 1-0. Después de aquella victoria, Mendes compartió en sus redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecía rompiendo el escudo de Boca. La publicación generó repercusión entre los hinchas y luego fue eliminada.

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El mediocampista brasileño explicó posteriormente que había compartido imágenes que otros usuarios le habían enviado durante la euforia por el triunfo y que no había revisado todos sus detalles.

La respuesta de Flores tras la clasificación de Boca

Con la victoria en Brasil y el pase a la final asegurado, Flores publicó una imagen similar, pero esta vez con el escudo de Vasco da Gama. El gesto fue interpretado como una respuesta directa a la provocación de Thiago Mendes y rápidamente comenzó a circular entre los hinchas xeneizes.

La publicación del delantero juvenil se viralizó en medio de los festejos por la clasificación y trasladó la rivalidad entre ambos equipos al terreno de las redes sociales.

Sin embargo, el posteo no pasó inadvertido para el entrenador de Boca, Rodolfo “el Vasco” Arruabarrena, quien se refirió al tema durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

La advertencia de Arruabarrena y la eliminación del posteo

El técnico xeneize dejó en claro que estaba al tanto de la publicación y adelantó que hablaría con el futbolista para abordar la situación puertas adentro del plantel.

“Antes de venir a la conferencia, creo que alguien subió algo. Eso ahora lo voy a tratar de hablar un poquito”, expresó Arruabarrena, en referencia al posteo que había realizado Flores.

Poco después de las declaraciones del entrenador, la historia del juvenil fue eliminada de las redes sociales.

De esta manera, la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana sumó una polémica fuera de la cancha, con una provocación inicial de Thiago Mendes, la respuesta de Leonel Flores y la intervención del Vasco Arruabarrena, quien dejó abierta la posibilidad de hablar con el delantero sobre lo ocurrido.