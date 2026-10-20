Presupuesto 2027: fuerte cruce entre un diputado K y un libertario, que casi terminan a las manos

El cruce ocurrió durante el debate en comisión, cuando Carlos Castagneto acusó a Andrés Leone de haberlo insultado. La discusión subió de tono, ambos quedaron cara a cara y otros legisladores intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

Hoy 20:26

Un fuerte enfrentamiento entre un diputado de Unión por la Patria y otro de La Libertad Avanza generó momentos de tensión este martes en la Cámara de Diputados, durante el debate del Presupuesto 2027. El episodio tuvo como protagonistas a Carlos Castagneto y Andrés Leone, quienes casi terminan a las manos luego de una discusión que obligó a intervenir a otros legisladores.

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El conflicto comenzó cuando Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado. Molesto por la situación, el diputado kirchnerista lo increpó y lo desafió a salir de la sala. Luego se acercó hasta la banca del legislador libertario, que se levantó de su asiento, y ambos quedaron cara a cara.

Según trascendió, Leone negó haberlo insultado y respondió: “No te puteé”. La situación generó tensión entre los presentes y varios diputados debieron intervenir para evitar que la discusión escalara y derivara en una pelea física.

Ante el episodio, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, interrumpió momentáneamente la reunión y les pidió a ambos legisladores que regresaran a sus lugares. Finalmente, la situación fue contenida y el debate continuó.

El cruce ocurrió durante la discusión por el financiamiento universitario

El enfrentamiento se produjo mientras el diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, cuestionaba al Gobierno nacional por el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de la ley correspondiente.

Durante el intercambio, Paulón discutió con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en medio de los cuestionamientos por los recursos destinados al sistema universitario. En la reunión también participaba el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027.

En ese contexto de tensión política, el cruce entre Castagneto y Leone interrumpió momentáneamente el desarrollo de la reunión y sumó un nuevo episodio de confrontación al debate parlamentario.