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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 OCT 2026 | 27º
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EN VIVO | Boca va por la remontada ante Vasco da Gama en el Maracaná soñando con la final de la Sudamericana

El Xeneize visitará esta noche al conjunto brasileño por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Tras perder 1-0 en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena necesita ganar para alcanzar la final.

Hoy 22:06

Boca Juniors afrontará esta noche desde las 21.30, uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino buscará revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera y conseguir su clasificación a la gran final del certamen internacional.

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TEMAS Copa Sudamericana Club Atlético Boca Juniors
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