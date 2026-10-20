Conmoción: un hombre de 60 años murió luego de una discusión con su hijo por una moto en el barrio General Paz

La víctima, de 60 años, sufrió una grave lesión en la cabeza luego de caer sobre unos ladrillos durante un presunto forcejeo. Permaneció internada durante ocho días en el Hospital Regional, donde falleció este martes.

Hoy 16:18

Un hombre de 60 años murió este martes luego de permanecer ocho días internado en grave estado, como consecuencia de las lesiones que habría sufrido durante una discusión con su hijo en una vivienda del barrio General Paz, en la ciudad Capital de Santiago del Estero. La Policía busca al joven de 22 años, quien se habría dado a la fuga tras el episodio.

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La víctima fue identificada como Julio Etergidio Trejo, quien falleció alrededor de las 11.25 en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Ramón Carrillo, donde permanecía bajo atención médica debido a un severo traumatismo de cráneo.

Según los primeros datos de la investigación, el incidente ocurrió el pasado 12 de octubre, cerca de las 21.30, en un inmueble ubicado en la intersección de Primer Pasaje y Lomas.

De acuerdo con el testimonio brindado por la pareja de la víctima, una mujer de 47 años, el conflicto se habría originado cuando Trejo se negó a permitir que su hijo retirara una motocicleta de la propiedad.

La situación habría derivado en una discusión y un posterior forcejeo entre ambos. En esas circunstancias, el hombre cayó al suelo y golpeó violentamente su cabeza contra una pila de ladrillos que se encontraba en el lugar. Fue entonces cuando el hijastro aprovechó el momento y lo habría pegado con un adoquín en la cabeza.

Permaneció ocho días internado hasta su fallecimiento

Tras el incidente, Trejo fue trasladado de urgencia al Hospital Independencia, donde los médicos constataron que presentaba un hundimiento de cráneo.

Debido a la gravedad de su cuadro, alrededor de las 23 de aquella jornada fue derivado al Hospital Regional, donde permaneció internado en estado crítico.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció durante la mañana de este martes 20 de octubre, ocho días después de haber sufrido las lesiones.

Buscan al hijo de la víctima y la causa se investiga como homicidio

Tras confirmarse la muerte de Trejo, la investigación adquirió mayor gravedad y las actuaciones fueron encuadradas preventivamente bajo la figura de homicidio.

En el caso intervienen efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 5 y de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 11, pertenecientes al Departamento de Seguridad Ciudadana N° 1.

Según trascendió, el hijo de 22 años se habría retirado del lugar después del episodio y permanece prófugo, por lo que las autoridades trabajan para localizarlo y esclarecer su participación en lo ocurrido.

La investigación continúa para establecer con precisión cómo se produjo la caída que terminó provocando la muerte del hombre y determinar las eventuales responsabilidades penales.