EN VIVO | Se juega la tercera fecha de la Champions League con un partidazo entre PSG y Barcelona

La máxima competencia de clubes de Europa tiene una jornada cargada de acción este martes. Seguí en vivo todos los partidos.
La UEFA Champions League 2026/27 pondrá en marcha este martes 20 de octubre la tercera fecha de su fase de liga, con una agenda de nueve encuentros y un enfrentamiento que se llevará todas las miradas: Paris Saint-Germain recibirá a Barcelona, en un choque entre dos de los principales candidatos a conquistar el título continental.
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Horarios de Argentina.
La tercera fecha continuará el miércoles con otros nueve encuentros y varios cruces de alto nivel.
Uno de los más esperados será el que disputarán Bayern Múnich y Arsenal, mientras que Real Madrid recibirá a Leipzig.
Además, Manchester United visitará al Como y el Inter enfrentará a Shakhtar Donetsk.
Horarios de Argentina.
Con 18 partidos distribuidos entre martes y miércoles, la tercera fecha de la Champions League ofrecerá encuentros decisivos para los equipos que buscan posicionarse entre los mejores de Europa.
Todas las miradas estarán puestas en PSG y Barcelona, protagonistas del choque más esperado de una jornada que promete grandes emociones en el máximo torneo de clubes del continente.