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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 OCT 2026 | 29º
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EN VIVO | Se juega la tercera fecha de la Champions League con un partidazo entre PSG y Barcelona

La máxima competencia de clubes de Europa tiene una jornada cargada de acción este martes. Seguí en vivo todos los partidos.

Hoy 17:23

La UEFA Champions League 2026/27 pondrá en marcha este martes 20 de octubre la tercera fecha de su fase de liga, con una agenda de nueve encuentros y un enfrentamiento que se llevará todas las miradas: Paris Saint-Germain recibirá a Barcelona, en un choque entre dos de los principales candidatos a conquistar el título continental.

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Champions League: todos los partidos del martes 20 de octubre

Horarios de Argentina.

  • 13.45: Fenerbahce vs. Slavia Praga.
  • 13.45: Sabah vs. Borussia Dortmund.
  • 16.00: PSG vs. Barcelona.
  • 16.00: Liverpool vs. Villarreal.
  • 16.00: Porto vs. PSV Eindhoven.
  • 16.00: Stuttgart vs. Atlético de Madrid.
  • 16.00: Napoli vs. Bodo Glimt.
  • 16.00: Manchester City vs. AEK Atenas.
  • 16.00: Roma vs. Slovan Bratislava.

Los partidos del miércoles 21 de octubre

La tercera fecha continuará el miércoles con otros nueve encuentros y varios cruces de alto nivel.

Uno de los más esperados será el que disputarán Bayern Múnich y Arsenal, mientras que Real Madrid recibirá a Leipzig.

Además, Manchester United visitará al Como y el Inter enfrentará a Shakhtar Donetsk.

Horarios de Argentina.

  • 13.45: Como vs. Manchester United.
  • 13.45: Lille vs. Galatasaray.
  • 16.00: Brujas vs. Lens.
  • 16.00: Bayern Múnich vs. Arsenal.
  • 16.00: Real Madrid vs. Leipzig.
  • 16.00: Betis vs. Feyenoord.
  • 16.00: Inter vs. Shakhtar Donetsk.
  • 16.00: Aston Villa vs. Viking.
  • 16.00: Sporting Lisboa vs. LASK.

Con 18 partidos distribuidos entre martes y miércoles, la tercera fecha de la Champions League ofrecerá encuentros decisivos para los equipos que buscan posicionarse entre los mejores de Europa.

Todas las miradas estarán puestas en PSG y Barcelona, protagonistas del choque más esperado de una jornada que promete grandes emociones en el máximo torneo de clubes del continente.

TEMAS Champions League FC Barcelona París Saint-Germain FC
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