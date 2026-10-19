Amenazó a una empleada con un arma de juguete, robó más de $35.000 y terminó detenido

Monte Quemado – Un salteño, de 25 años, ingresó con el rostro cubierto a un comercio y escapó con la recaudación. La Policía lo interceptó a pocas cuadras y recuperó el dinero sustraído.

Hoy 23:46

Un joven de 25 años fue aprehendido en la ciudad de Monte Quemado, acusado de amenazar con una réplica de arma de fuego a la empleada de un comercio y sustraer $35.300 en efectivo de la caja registradora.

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El hecho ocurrió alrededor de las 17 del sábado, en un local ubicado sobre la colectora del barrio Presidente Perón, donde una empleada de 23 años fue sorprendida por un individuo que ingresó con el rostro cubierto.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso extrajo de entre sus prendas un objeto con apariencia de arma de fuego y amenazó a la trabajadora, quien, ante la intimidación, le entregó el dinero correspondiente a la recaudación del día.

Tras concretar el robo, el individuo escapó a pie. La víctima aportó una descripción de su vestimenta: una remera con el logo de YPF y un pantalón negro, datos que resultaron fundamentales para su identificación.

Con esa información, efectivos policiales iniciaron un recorrido por la zona y, minutos después, localizaron sobre calle Belgrano a un joven cuyas características coincidían con las del sospechoso.

Al interceptarlo, constataron que tendría domicilio en la localidad de El Galpón, provincia de Salta. Durante la requisa, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una réplica de arma de fuego de plástico gris oscuro y los $35.300 denunciados como sustraídos.

El acusado fue trasladado para su correspondiente examen médico, ya que, según el informe policial, presentaba signos compatibles con encontrarse bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Finalmente, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso que el sospechoso permaneciera aprehendido en sede policial, acusado de robo calificado, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.