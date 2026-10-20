Trump se mostró dispuesto a reunirse con Putin y Xi Jinping para buscar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense abrió la puerta a una cumbre trilateral en noviembre, durante el encuentro de la APEC en China, para abordar el conflicto y la desnuclearización.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su disposición a reunirse con sus pares de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, para buscar una salida a la guerra en Ucrania. La posibilidad de un encuentro entre los tres mandatarios cobró fuerza este lunes, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su realización ni una agenda definida.

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“Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra”, afirmó Trump ante los periodistas en las inmediaciones de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense también señaló que el eventual encuentro podría servir para discutir cuestiones relacionadas con las armas nucleares y la desnuclearización.

La reunión podría concretarse en Shenzhen, China, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre. Trump aseguró que estaría dispuesto a participar si Xi Jinping impulsa la iniciativa. La propuesta había surgido luego de que trascendiera que Putin planteó la posibilidad de mantener una reunión conjunta con sus pares estadounidense y chino.

Sin embargo, desde Moscú evitaron confirmar un acuerdo. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció que la posibilidad fue mencionada durante una conversación telefónica entre Putin y Trump, realizada el 9 de octubre, pero aclaró que no existen propuestas concretas sobre la celebración de la cumbre ni sobre su agenda. Por su parte, la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, señaló que no tenía información sobre una posible reunión.

Trump volvió a cuestionar a Zelenski

En paralelo a las gestiones diplomáticas, Trump renovó sus críticas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y planteó que podría ser necesario designar a otro representante de Kiev para negociar el fin de la guerra con Rusia.

“Puede que haya llegado el momento para que Zelenski ponga a otra persona a negociar. Es la hora de que otra persona negocie en nombre de Ucrania”, sostuvo el mandatario estadounidense. Sus declaraciones profundizaron las diferencias con el Gobierno ucraniano, que viene cuestionando decisiones de Washington relacionadas con las sanciones a Rusia y la asistencia militar.

Desde Kiev, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrí Sibiga, advirtió que una cumbre entre Trump, Putin y Xi sin participación ucraniana podría alentar al Kremlin a continuar la guerra. El funcionario sostuvo que una reunión con posibilidades de avanzar hacia la paz debería incluir a Ucrania y contemplar sus intereses en cualquier negociación.

Mientras tanto, los enfrentamientos continúan en territorio ucraniano. En medio de la escalada militar y de las tensiones diplomáticas, la posibilidad de una reunión entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China abrió un nuevo capítulo en los esfuerzos por buscar una salida al conflicto, aunque por el momento no hay garantías de que el encuentro se concrete ni de que permita alcanzar un acuerdo de paz.