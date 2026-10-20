Mina desapareció en el barrio Siglo XX y su familia pide ayuda para encontrarla

La mascota fue vista por última vez en inmediaciones de las plazas y el local de Grido, en la zona de Víctor Yunes.

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Una gata llamada Mina se encuentra perdida en el barrio Siglo XX de Santiago del Estero y sus dueños solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

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Según la información difundida, fue vista por última vez en la zona de Víctor Yunes, entre las plazas del sector y el local de Grido. Desde entonces, buscan obtener datos que permitan encontrarla y lograr que regrese a su hogar.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos de la zona que estén atentos y que, en caso de haberla visto o contar con información sobre su ubicación, colaboren para ayudar a encontrar a Mina.

Quienes puedan aportar algún dato sobre su paradero pueden comunicarse con su familia para facilitar el reencuentro.