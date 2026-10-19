Recuerdan que la Av. Núñez del Prado entre el hipódromo y el barrio Lomas del Golf tendrá sentido de sur a norte

Desde la Municipalidad remarcaron que la decisión tiene el objetivo de ordenar el tránsito vehicular en la mencionada arteria.

Hoy 23:19

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Capital recordó que a partir del martes 20, la colectora este de la Avenida Núñez del Prado tendrá sentido único de circulación, de sur a norte, en el tramo entre la calle de acceso al Hipódromo 27 de Abril y la rotonda de derivación de ingreso y egreso al barrio Lomas del Golf.

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Con la finalidad de dar ordenamiento al tránsito vehicular en esa arteria, también se estableció que el estacionamiento estará permitido únicamente sobre el margen derecho de la colectora en igual sentido al de circulación.

De la misma manera, se informa que se prohíbe estacionar sobre las caminerías peatonales y los espacios verdes sobre el margen izquierda de dicha arteria.

Para la efectiva implementación, personal municipal instalará las señalizaciones verticales y horizontales, al igual que las demarcaciones en sectores habilitados y en los prohibidos.

Para el cumplimiento de esta medida, se solicita a los conductores respetar las disposiciones comunicadas para ese sector, a los fines de lograr un tránsito vehicular ordenado.

Cabe destacar que, la modificación se realiza ante la gran demanda de estacionamiento vehicular en la zona, ante la presencia de los predios deportivos y el uso indebido de espacios verdes y áreas no permitidas, que también sufrieron daños.